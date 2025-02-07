يخترق العصب وأضراره كبيرة.. تحذير من مخاطر بيرسنج الأسنان

القاهرة - سمر حسين - صحة

البيرسنج واحد من أكثر أنواع الإكسسوارات انتشارًا بين الفتيات خلال الآونة الأخيرة، إذ يضيف لمسة مميزة تبرز ملامحهن ويجعلهن أكثر جذبًا، ومؤخرًا ظهر بيرسنج الأسنان بسبب هوس الموضة، ما يتطلب عمل ثقوب بها، دون تفكير في مخاطرها.

ما هو بيرسينج الأسنان؟

بحسب ما قالته الدكتورة نور السباعي أخصائية تقويم الأسنان، بيرسينج الأسنان يتم عن طريق عمل ثقب بالأسنان يؤدي لاختراق طبقات المينا وطبقة العاج في السنة الواحدة، إذ يسبب في النهاية العديد من الأضرار.

أضرار ثقب الأسنان

وبحسب أخصائية تقويم الأسنان، يؤدي ثقب الأسنان إلى زيادة الإصابة بالحساسية، فعند ثقب الأسنان يتم اختراق العصب ما يؤدي إلى تلف السنة الصحية فتصبح مريضة بالعصب فلا ينصح بهذا النوع من البيرسينج تجنبا لمخاطره الوخيمة.

بدائل أخرى لـ البيرسنج

وأضافت لـ«لوطن» أنه توجد بدائل ذات أضرار ربما تكون ضئيلة بدلًا من ثقب الأسنان، فيمكن اللصق بنوع من أنواع حشو الأسنان خرزة لامعة تعطي نفس المظهر الجمالي لكن دون تأثير، فلا يوجد لها أضرار إلا إذا كان الطبيب قليل الخبرة فيمكن أن تصيب الِسنة ببضع الخشونة لكن هذا الخطر لا يقارن بثقب الأسنان.

نصائح للبيرسنج اللاصق دون ثقب