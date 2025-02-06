القاهرة - سمر حسين - صحة

تناول الأكلات المقلية من الأمور التي يعتاد عليها الكثيرون، خاصة من فئتي الأطفال والشباب، علاوة على ذلك العاملين لساعات طويلة، ما يدفعهم لتناول الأكلات المقلية بشكل كبير، لسرعة تحضيرها ومذاقها اللذيذ، دون النظر لمخاطرها التي تهدد الصحة.

وينصح خبراء التغذية العلاجية، ومدربو اللياقة البدنية بتجنب تناول المقليات، وذلك لصحة الجسم، وتجنب مخاطرها الصحية، وأمراضها المختلفة.

ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن الأكلات المقلية لمدة شهر متواصل؟

ونصح كل من إسلام أحمد خبير التغذية العلاجية، وشروق محمد مدربة اللياقة البدنية، بضرورة التوقف عن تناول الأكلات المقلية تمامًا، فالجسم على الامتناع عنها، ويبدأ في الاستفادة وحصد الفوائد الصحية المختلفة، إذ ذكرا لـ«الوطن» ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن الأطعمة المقلية لمدة شهر متواصل.

- خسارة الوزن

الأكلات المقلية تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، وعند الامتناع عنها تقل السعرات بشكل ملحوظ، تحديدًا مع تناول طعام صحي، ما يساعد في خسارة الوزن.

- زيادة طاقة الجسم

استبدال الأكلات المقلية، بطعام صحي غني بالبروتينات، يزيد من طاقة الجسم بشكل ملحوظ.

- الحماية من الأمراض

التوقف عن المقليات، يحد من الإصابة بأمراض خطيرة، وعلى رأسها السكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

الاسترخاء والصحة العقلية

العناصر الموجودة في الوجبات السريعة تتسبب في إفراز هرمونات مسببة للتوتر مثل هرمون الكورتيزول، وعند التوقف عنها يعيد للجسم والعقل الاسترخاء.

مخاطر الأكلات المقلية

و بحسب موقع webmed فان تناول الأطعمة المقلية يتسبب في المشكلات الآتية:

1- الزيادة من خطر الإصابة بأمراض القلب:

تناول الأطعمة المقلية بكثرة يزيد من الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب ومرض السكر النوع الثاني.

2-ارتفاع ضغط الدم:

يؤدي تناول الأطعمة المقلية بكثرة إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول السيئ وانخفاض الكوليسترول الجيد في الجسم.

3- السمنة:

المقليات تحتوي على العديد من السعرات الحرارية و الدهون مقارنة بالأطعمة الأخرى

4- ترفع خطر الإصابة بالسرطان:

تتكون مادة (الأكريلاميد) عند طهي الطعام المقلي على درجة حرارة عالية وتعد هذه المادة خطيرة إذ حذرت وكالة المعايير الغذائية البريطانية من الطهي بدرجات حرارة عالية تزيد عن 120 درجة مئوية.

طرق للتقليل من أضرار الأطعمة المقلية

1- استبدال الزيوت الغير صحيه بزيوت صحية مثل زيت الزيتون

2- استخدام طرق بديلة للطهي مثل استخدام الفرن او أجهزة الطهي بالبخار