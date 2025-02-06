الامارات | انطلاق بينالي الشارقة.. الفن يزين 17 موقعاً على امتداد الإمارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت اليوم (الخميس) فعاليات الدورة الـ16 من بينالي الشارقة، الحدث الثقافي البارز الذي تنظمه مؤسسة الشارقة للفنون، بمشاركة أكثر من 200 فنان من مختلف أنحاء العالم.



ويعرض البينالي أكثر من 650 عملاً فنياً في 17 موقعاً متنوعاً على امتداد إمارة الشارقة، تشمل مدن الحمرية والذيد وكلباء، إضافة إلى 200 تكليف جديد تم تطويرها خصيصاً لهذه الدورة.

وأعربت الشيخة حور بنت سلطان القاسمي عن سعادتها بإطلاق الحدث. وقالت إن «بينالي الشارقة الـ16 يمثل عنواناً جامعاً لرؤى القيّمات الخمس اللواتي عملن بجهدٍ ومثابرةٍ لصياغة دورة فارقة تعكس تنوعاً ثقافياً وإنسانياً فريداً».

وعملت خمس قيّمات في الدورة الحالية معاً لتطوير مشاريعهن الفنية التي تعكس رؤى متعددة ومفاهيم مبتكرة، إذ تسلط علياء سواستيكا الضوء على التفاعلات بين القوة والشعر والسياسة، مركزة على المعرفة النسوية عبر رؤى مستقبلية تتضمن تدخلات تكنولوجية افتراضية. أما أمل خلف، فتبرز المرويّات لأغاني والعرافة كطقوسٍ للتعلم الجماعي والمقاومة في أوقات الأزمات السياسية والبيئية.

وتدمج ميغان تاماتي-كوينيل الفنون الشعرية والتبادل الثقافي، مستعرضةً أفكاراً حول الأرض وعدم الثبات والمستقبل من منظور السكان الأصليين. بينما تركز نتاشا جينوالا على المواقع الساحلية في المحيط الهندي وآبار المياه في الشارقة، مستكشفةً ذكريات الأجداد وصوت المكان، ومتسائلةً عن الذاكرة الجماعية والارتباط بالماضي. أخيراً، تتناول زينب أوز الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية، مركزة على تأثير التغيرات السريعة التي أحدثتها التكنولوجيا والعلم على حياتنا المعاصرة.

ويستمر بينالي الشارقة في استعراض إبداعاته في مواقع متنوعة عبر الشارقة، بما في ذلك منطقة الحمرية على الخليج العربي، ومنطقة الذيد في المنطقة الوسطى، وصولاً إلى منطقة كلباء على المحيط الهندي. كما يرافق الحدث مجموعة من العروض الموسيقية والسينمائية والأدائية التي تتماشى مع التوجهات الفنية المعاصرة، وتوفر منصة لتبادل الأفكار بين المشاركين والجمهور.

واختتمت الشيخة حور كلمتها قائلة: «إننا في هذه الدورة نسعى من خلال شعار (رحالنا) إلى استكشاف الروابط الثقافية والإنسانية التي تجمعنا، وتسليط الضوء على القضايا التي تشغل عالمنا اليوم من خلال أعمال فنية مبتكرة».