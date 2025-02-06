هل خضعت هنا الزاهد لعملية بالرقبة.. طبيبة توضح سر الخطوط في ظهورها الأخير

القاهرة - سمر حسين - صحة

آثار ظهور الفنانة هنا الزاهد في ضيافة الإعلامية منى الشاذلي، الكثير من التساؤلات حول مظهر الرقبة، إذ ظهرت بوجود خطوط واضحة في الرقبة، ما أثار الجدل والتساؤلات حولها، فذهب البعض إلى أن السبب خضوعها لعملية تجميل، أو ربما علامات التقدم في العمر، أو حتى زيادة في الوزن ما تسبب في ظهور التجاعيد.

ورغم التوقعات التي ذهب لها رواد مواقع التواصل الاجتماعي نحو إجراء هنا الزاهد لعملية تجميل، يرى خبراء التجميل أن ظهور التجاعيد في سن مبكّرةٍ بسبب عدة عوامل، منها التعرض المكثف لأشعة الشمس دون حماية، وقلة الترطيب، واستخدام الأجهزة الذكيّة لفتراتٍ طويلة بوضعية خاطئة تؤثر على مرونة الجلد، إضافة إلى العوامل الوراثية ونقص إنتاج الكولاجين، ولكن ماذا عن إجراءات الفنانة التي ظهرت بها؟

طبيبة توضح سر ظهور الفنانة هنا الزاهد بخطوط في رقبتها

وأوضحت الدكتور ليديا تاوضروس أمين أخصائي الأمراض الجلدية والتجميل لـ«الوطن» أن ما ظهر هو خطوط عرضية ومن أسباب ظهورها الوراثة، وهو السبب الأكثر شيوعا، أو خسارة الوزن بكمية كبيرة في وقت قصير، أو حقن الفيلر ومحفزات الكولاجين بغرض شد الرقبة: «وقتها بيترسب الكولاجين، والفيلر في حواجز العضلات، فتظهر بهذا الشكل».

وأشارت الطبيبة إلى أنه يمكن تحسن الخطوط العرضية مع جلسات الإبر skin booste.

وأشارت إلى وجود خطوط طولية في الرقبة سببها قوة عضلة البلاتيزما التي يمكن علاجها باستخدام البوتكس أو حقن مادة توكسين البوتولينوم مرتين في العام، وهي عبارة عن مادة دوائية تستخرج من السم الذي تنتجه بكتيريا تسمى «مطثية وشيقية» وتعمل على استرخاء وشد العضلة فتخفي الخطوط الطولية.

ويمكن علاجها عن طريق حقن توكسين البوتولينوم على النهايات العصبية، ويشتهر باستخدامه في الطب التجميلي تحت اسم البوتوكس، مشيرة إلى أن الخطوط التي تعالج باستخدام البوتوكس تكون الخطوط الطولية وليست العرضية.