لايف ستايل

هل خضعت هنا الزاهد لعملية بالرقبة.. طبيبة توضح سر الخطوط في ظهورها الأخير

0 نشر
0 تبليغ

  • هل خضعت هنا الزاهد لعملية بالرقبة.. طبيبة توضح سر الخطوط في ظهورها الأخير 1/2
  • هل خضعت هنا الزاهد لعملية بالرقبة.. طبيبة توضح سر الخطوط في ظهورها الأخير 2/2

القاهرة - سمر حسين - صحة

هنا الزاهد مع منى الشاذلي

آثار ظهور الفنانة هنا الزاهد في ضيافة الإعلامية منى الشاذلي، الكثير من التساؤلات حول مظهر الرقبة، إذ ظهرت بوجود خطوط واضحة في الرقبة، ما أثار الجدل والتساؤلات حولها، فذهب البعض إلى أن السبب خضوعها لعملية تجميل، أو ربما علامات التقدم في العمر، أو حتى زيادة في الوزن ما تسبب في ظهور التجاعيد.

ورغم التوقعات التي ذهب لها رواد مواقع التواصل الاجتماعي نحو إجراء هنا الزاهد لعملية تجميل، يرى خبراء التجميل أن ظهور التجاعيد في سن مبكّرةٍ بسبب عدة عوامل، منها التعرض المكثف لأشعة الشمس دون حماية، وقلة الترطيب، واستخدام الأجهزة الذكيّة لفتراتٍ طويلة بوضعية خاطئة تؤثر على مرونة الجلد، إضافة إلى العوامل الوراثية ونقص إنتاج الكولاجين، ولكن ماذا عن إجراءات الفنانة التي ظهرت بها؟ 

686d400ef1.jpg

طبيبة توضح سر ظهور الفنانة هنا الزاهد بخطوط في رقبتها

وأوضحت الدكتور ليديا تاوضروس أمين أخصائي الأمراض الجلدية والتجميل لـ«الوطن» أن ما ظهر هو خطوط عرضية ومن أسباب ظهورها الوراثة، وهو السبب الأكثر شيوعا، أو خسارة الوزن بكمية كبيرة في وقت قصير، أو حقن الفيلر ومحفزات الكولاجين بغرض شد الرقبة: «وقتها بيترسب الكولاجين، والفيلر في حواجز العضلات، فتظهر بهذا الشكل».

وأشارت الطبيبة إلى أنه يمكن تحسن الخطوط العرضية مع جلسات الإبر skin booste. 

94d6702d43.jpg

وأشارت إلى وجود خطوط طولية في الرقبة سببها قوة عضلة البلاتيزما التي يمكن علاجها باستخدام البوتكس أو حقن مادة توكسين البوتولينوم مرتين في العام، وهي عبارة عن مادة دوائية تستخرج من السم الذي تنتجه بكتيريا تسمى «مطثية وشيقية» وتعمل على استرخاء وشد العضلة فتخفي الخطوط الطولية.

ويمكن علاجها عن طريق حقن توكسين البوتولينوم على النهايات العصبية، ويشتهر باستخدامه في الطب التجميلي تحت اسم البوتوكس، مشيرة إلى أن الخطوط التي تعالج باستخدام البوتوكس تكون الخطوط الطولية وليست العرضية. 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا