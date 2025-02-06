الامارات | طبيب ينشر صورة صادمة لرجل تغزو جسده الديدان الشريطية: الخطورة في وصولها للمخ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 فبراير 2025

شارك أحد أطباء الطوارئ مؤخراً «واحدة من أكثر صور الأشعة السينية جنوناً التي شاهدها على الإطلاق»، إذ تُظهر الجزء السفلي من جسم شخص مصاب بمئات من بيوض الدودة الشريطية المتكلسة.

وتعد الديدان الشريطية طفيليات تلتصق عادةً بداخل أمعاء مضيفها، وتمتص العناصر الغذائية مباشرة من الأمعاء، لكن قِلة من الناس تعرف أن بيوض الدودة الشريطية يمكن أن ينتقل إلى أي مكان داخل الجسم، من القدمين وحتى المخ. وبمرور الوقت، تتكلس هذه بيوض ولا تصبح قابلة للحياة، لذلك لا تشكل تهديداً كبيراً عندما يستقر في الأنسجة الرخوة مثل العضلات أو الدهون، لكن يمكن أن تسبب حالة تهدد الحياة تُعرف باسم داء الكيسات العصبية عندما تتكلس في المخ.

وشارك أحد أطباء الطوارئ مؤخراً «واحدة من أكثر صور الأشعة السينية جنوناً التي شاهدها على الإطلاق» كما ينقل عنه موقع «أوديتي»، والتي تُظهر الجزء السفلي من جسم شخص مصاب بمئات من بيوض الدودة الشريطية المتكلسة.

وقال إن الصورة جاءت بالصدفة لمريض كان يشكو من وجع في الورك، ناتج عن مشكلة عظمية، لا علاقة للبيوض بها.

وأكد الطبيب أن خطورة بيوض هذه الدودة الفعلية تكمن في وصولها للمخ ويمكن أن تسبب مشاكل جمة قد تنتهي بالموت.

ودعا لتجنب هذا الاحتمال إلى الابتعاد عن لحم الخنزير والأسماك النيئة أو غير المطبوخة جيداً، لتكون في الجانب الآمن.