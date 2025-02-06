الامارات | رجل ضحية لتحدي تفادي الرصاص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قبض على شاب بتهمة القتل غير العمد بعد أن أطلق النار على صديق له قال إنه يستطيع «تفادي الرصاصة»، والتي أصابته في صدره إصابة قاتلة وفقاً لوثائق الاعتقال.

وتم القبض على أشتون جوناثان مان (23 عاماً) الأحد الماضي، بتهمة القتل غير العمد من الدرجة الثانية، وتهمة جنائية من الدرجة الثالثة تتعلق بالأسلحة النارية.

ووفقاً لإفادة السبب المحتمل المقدمة في مقاطعة سولت ليك (الولايات المتحدة)، استجاب مسؤولون من الشرطة الموحدة لمنزل في كيرنز، يوتا، بعد تلقي تقارير تفيد بأن رجلاً أصيب برصاصة في الصدر. ووجد المسؤولون الضحية فاقداً للوعي على الأرض ونقلوه إلى مستشفى محلي، حيث توفي لاحقاً.

وفي مقابلة مع المحققين، قال مان إنه وصديقه دخنا الماريجوانا، وكانا يتحدثان عن الأسلحة في المطبخ. ولاحقاً، دخل مان وصديقه إلى المرآب المنفصل لمواصلة محادثتهما.

وبحسب ما ورد كانا يحملان مسدسين مختلفين عندما قال الضحية «إنه يستطيع تفادي الرصاصة».

وأبلغ مان المسؤولين - حسب لمحطة «أي بي سي» - أنه وصديقه أفرغا كل مسدس قبل أن يوجه سلاحه الناري نحو الضحية ويسحب الزناد، مع محاولة صديقه «القفز بعيداً لإثبات أنه يستطيع التحرك قبل سحب الزناد».

وقال مان للمسؤولين إنهم كرروا ذلك نحو ست مرات. ولكن في «المرة الأخيرة فإن المسدس أطلق النار على [الضحية] في الصدر»، مشيراً إلى أن الضحية طلب منه حينها الاتصال برقم 911 لأنه أصيب برصاصة.

وبعد الحصول على أمر تفتيش للمسكن، عثر المسؤولون على مسدسين، بالإضافة إلى ذخيرة. كما عثروا على «أدوات مخدرات متوافقة مع تعاطي الماريجوانا». وتم احتجاز مان بناءً على التهم المذكورة.