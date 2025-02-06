الامارات | «التحديق» بالمدخنين المخالفين طريقة جديدة للحد من الظاهرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترح وزير الصحة في هونج كونج طريقة غريبة لثني الناس عن التدخين في المناطق المحظورة، وذلك ببساطة عبر التحديق الصامت بهم.

وفي إجابته عن أسئلة حول كيفية إنشاء مدينة خالية من التبغ، قال لو تشونغ ماو إنه لا يمكن توقع أن تقبض الشرطة على المدخنين.

وبعد إطلاق استشارة عامة للحد من التدخين في هونج كونج، أخبر لو زملاءه المشرعين في اجتماع صحي أن الجمهور لديه دور يلعبه في الحد من التدخين، وأن ضباط الشرطة سيكون من الصعب القبض على المدخنين متلبسين في الوقت المناسب.

وأضاف لو، وهو أيضاً طبيب: التدخين ضار بصحة الجميع وهونج كونج بحاجة إلى «ثقافة في المجتمع مفادها أن الناس على استعداد للامتثال للقانون».

وتابع الوزير، وفقاً لما نقلته محطة «بي بي سي»: «عندما يرى أفراد الجمهور أشخاصاً يدخنون في مناطق محظور التدخين فيها، وحتى لو لم يتمكن أي من ضباط إنفاذ القانون من الظهور على الفور، فيمكننا التحديق في المدخنين»، على حد تعبيره.

ويعاقب القانون على انتهاك قواعد التدخين الحالية بغرامة تصل إلى 1500 دولار هونج كونج (192 دولارا أميركياً).

وأكمل الوزير: «عندما تصل الشرطة إلى مكان الحادث، ربما تكون الجريمة قد توقفت بالفعل» وبالتالي فهي غير قادرة على اتخاذ أي إجراء، واستمر في اقتراح فرض قواعد التدخين مثل قواعد الإتيكيت على الانتظار للحافلة.

ومن بين التدابير الجديدة التي تدرسها حكومة هونج كونج حظر شراء منتجات التبغ للأشخاص الذين ولدوا بعد عام معين وزيادة الضريبة على علبة السجائر بشكل كبير.