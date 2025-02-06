الامارات | رسوم وقوف السيارة بالمطار 200 ألف دولار.. «الفولكس» المهجورة تتصدر العناوين والمالك مجهول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدرت سيارة فولكس فاجن جولف مهجورة في منطقة وقوف السيارات قصيرة الأجل في مطار برلين لمدة عام كامل، عناوين الأخبار العالمية بعد أن تراكمت عليها رسوم وقوف السيارات لتصل إلى ما قيمته 201480 يورو (209124 دولارًا).

وتعد رسوم وقوف السيارات في المطارات مرتفعة بشكل عام، ومطار براندنبورغ في برلين ليس استثناءً، فعلى الرغم أن أول 10 دقائق في منطقة وقوف السيارات قصيرة الأجل في المنشأة مجانية، تبدأ الكلفة بالارتفاع فيصبح ركن السيارة يكلف 11 دولاراً لمدة 30 دقيقة، و23 في الساعة، و552 دولاراً في اليوم، وهو مبلغ كبير لأي سائق.

إلا أن هذا الأمر لم يشغل تفكير صاحب سيارة الفولكس فاجن جولف الرمادية اللون حين تركها متوقفة هناك منذ يناير من العام الماضي واختفى.

ومن غير الواضح متى لاحظت سلطات المطار أن السيارة مهجورة في منطقة وقوف السيارات باهظة الثمن الخاصة بهم لبضعة أشهر على الأقل، ولكن هناك شيء واحد مؤكد، لم يفعل أحد شيئاً حيال ذلك لمدة عام كامل.

ونفت كل من إدارة المطار وشركة إدارة مواقف السيارات والشرطة المحلية وحتى المكتب المحلي للمنطقة أي نوع من المسؤولية في هذه الحالة، ولفتت الانتباه إلى الإهمال المحيط بلوائح وقوف السيارات طويلة الأجل. وسحبت السيارة المهجورة أخيراً في 28 يناير الماضي، وعند هذه النقطة كانت تراكمت عليها بالفعل ديون بقيمة 201480 يورو في رسوم وقوف السيارات، والتي ربما لن يتم تحصيلها أبداً، حيث لم تحدد الشرطة مالكها بعد.

وتشير الأدلة الحالية إلى أن السيارة ربما سُرقت ثم تُركت في المطار، إذ لا تتطابق لوحات ترخيص هانوفر مع السيارة.

وقال متحدث باسم شركة تدير موقف السيارات لصحيفة The Munich Eye: «إن تحصيل رسوم وقوف السيارات المستحقة في هذا السياق يعتمد على ما إذا كان يمكن تحديد هوية المدين وامتلاكه للوسائل المالية اللازمة».