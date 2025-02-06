يسبب تلف الكلى والكبد والتهاب الدماغ.. فيروس خطير يهدد البشر في أمريكا

القاهرة - سمر حسين - صحة

لا تزال الفيروسات تهدد العالم والتي تنتشر بشكل كبير خلال فصل الشتاء، وحذر خبراء الصحة في أمريكا من اكتشاف فيروس خطير قاتل ينتمي إلى عائلة مميتة من مسببات الأمراض، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

فيروس خطير يهدد البشر في أمريكا

وتوصل باحثون من جامعة كوينزلاند في أستراليا مؤخرًا، إلى اكتشاف فيروس جديد في حيوانات صغيرة، بالقرب من بلدة كامب هيل في مقاطعة تالابوسا بولاية ألاباما الأمريكية، وأطلق عليه اسم «كامب هيل»، ويعد جزءا من عائلة فيروسات تسمى «الهينيبا»، التي تقتل ما يصل إلى 70% من الأشخاص الذين تصيبهم.

كيف يهدد الفيروس البشر؟

وبحسب ما ذكر الدكتور ديفيد ديجاك، خبير الصحة العامة في الجمعية الوطنية للصحة البيئية، فالفيروس المنتشر حديثًا في أمريكا يهدد البشرية، قائلًا: «ما يقلقنا في مجال الصحة العامة هو أن لدينا هذا الفيروس الذي نعتقد أنه يسبب معدل وفيات مرتفع للغاية، وإذا تحور وانتقل إلى إنسان وهاجم الكلى، كما رأينا في بعض الحيوانات، فقد يشكل ذلك تهديدًا خاصًا للبشرية جمعاء».

ما هو فيروس كامب هيل الذي يهدد البشرية في أمريكا؟

وفقا للباحثين في جامعة كوينزلاند في أستراليا، تم اكتشاف الفيروس في زبابة بالقرب من بلدة كامب هيل في ولاية ألاباما، يُسمى هذا الفيروس باسم فيروس كامب هيل، وهو جزء من عائلة فيروسات هينيبا، وهو أول فيروس هينيبا يُكتشف في أمريكا الشمالية، بحسب المكتبة الوطنية للطب national library of medicine

ذكرت صحيفة ديلي ميل أن فيروس Henipavirus يشمل بعضًا من أكبر التهديدات الوبائية لمنظمة الصحة العالمية ويمكن أن يقتل ما يصل إلى 70% من الأفراد المصابين، مثل فيروسات Hendra وNipah.

هل من الممكن انتقال العدوى من الحيوان إلى الإنسان؟

ووفقا للباحثين، فإن أقرب صلة بفيروس كامب هيل هو فيروس لانجيا، الذي انتقل من الذبابة إلى البشر في الصين.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، قال الدكتور ديفيد ديجاك، الذي يعمل في الجمعية الوطنية للصحة البيئية كخبير في الصحة العامة، إن المرض يمكن أن يهدد البشرية وقد يؤدي إلى جائحة آخرى، لكن الدكتور ديفيد بيرك، الذي تنبأ بجائحة فيروس كورونا قبل عقدين من ظهوره، قال للصحيفة إنه من غير المرجح أن يؤدي الفيروس إلى وباء.

- ما الذي يمكن أن يؤدي إليه فيروس كامب هيل - الهينيبا؟.. تعرف على الأعراض

يمكن أن يسبب فيروس Henipavirus تورمًا في الدماغ، ومشاكل في الجهاز التنفسي، وتلف الكلى والكبد، والتهابًا في الحبل الشوكي والدماغ.

- هل يقتصر فيروس كامب هيل - الهينيبا على الذبابة فقط؟

ليس من الواضح بعد ما إذا كانت الأمراض ظهرت لأول مرة في الذبابة أم أنها انتقلت عن طريق مضيف آخر مثل خفافيش الفاكهة.

الفيروس ليس جديد على العالم.. انتقل من الخيول للبشر في 2014

الجدير بالذكر إن الفيروس ليس جديد على العالم، فخلال عام 2014، تسببت عدوى فيروس هينيبا في مرض شديد بين البشر والخيول في جنوب الفلبين؛ وكانت معدلات الوفيات بين البشر مرتفعة.

وحدث انتقال من حصان إلى إنسان ومن إنسان إلى إنسان، وكان المصدر الأكثر احتمالا لعدوى الخيول هو خفافيش الفاكهة، لذا هناك حاجة إلى المراقبة المستمرة للتشخيص السريع، واستقصاء عوامل الخطر، وتنفيذ تدابير المراقبة، ومواصلة توصيف الفيروس.