أحدث رسمات الأيلاينر الأبيض لشتاء 2025... إطلالة عصرية وجريئة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 فبراير 2025 10:35 صباحاً - يعدّ الأيلاينر الأبيض، أحد أبرز اتجاهات صيحات المكياج لشتاء 2025، حيث يضفي لمسة أنيقة وعصرية على العيون؛ مما يمنحها مظهراً أكثر اتساعاً وإشراقاً، من الخطوط الدقيقة إلى الرسومات الهندسية الجريئة، يوفر الأيلاينر الأبيض تنوعاً مذهلاً في أساليب التطبيق، مما يجعله خياراً رائعاً لعشاق التجدد والابتكار في عالم الجمال، سواء كنتِ تبحثين عن لمسة أنيقة لإطلالة نهارية أو مظهر جريء لمناسباتك الرسمية، فإن الأيلاينر الأبيض هو المفتاح لإطلالة أنيقة وجذابة هذا الشتاء.

في الآتي، "الخليج 365" تطلعك على أحدث رسمات الأيلاينر الأبيض لشتاء 2025، وطريقة تطبيقه باحترافية، مع نصائح لضمان ثباته طوال اليوم، للحصول على مكياج عصري يناسب مختلف الإطلالات الشتوية.

الأيلاينر الأبيض المجنح

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إذا كنت ترغبين بإطلالة كلاسيكية مع لمسة عصرية؛ فجربي الأيلاينر الأبيض المجنح الذي يضفي إشراقة فريدة على عينيك، يتميز هذا الأسلوب بقدرته على إبراز العيون ومنحها تأثيراً واسعاً، يمكنك تطبيقه بمفرده لمظهر ناعم أو دمجه مع الأيلاينر الأسود لإطلالة عين القطة العصرية.

طريقة تطبيق الأيلاينر الأبيض المجنح بالخطوات

قبل تطبيق الأيلاينر الأبيض المجنح، ضعي برايمر العيون لمنع التلطخ وتعزيز ثبات الأيلاينر. استخدمي القليل من الكونسيلر على الجفن وامزجيه جيداً، لتوحيد لون البشرة وإبراز اللون الأبيض، ثبّتي الكونسيلر بطبقة خفيفة من البودرة الشفافة. استخدمي أيلاينر أبيض بتركيبة كريمية أو جل للحصول على لون نقي وسهل التطبيق. ارسمي خطاً رفيعاً من الأيلاينر الأبيض، بمحاذاة خط الرموش العلوي، بدءاً من الزاوية الداخلية للعين. اسحبي الخط باتجاه الزاوية الخارجية مع زيادة سمكه تدريجياً. استخدمي طرف الفرشاة لرسم خط مائل للأعلى من زاوية العين الخارجية. ادمجي الخط المائل بخط الأيلاينر الأساسي، ثم املئي الفراغات لتحصلي على جناح حاد ومتناسق. استعملي أعواداً قطنية مغموسة بمزيل المكياج لتصحيح أي أخطاء وضبط الرسمة بدقة. للحصول على تأثير أكثر جاذبية، جربي دمج الأيلاينر الأبيض مع الأيلاينر الأسود، برسم خط أسود رفيع أسفل الخط الأبيض لمظهر متباين ومميز. كثفي رموشك بضربات خفيفة من الماسكرا.

الأيلاينر الأبيض العائم

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من أكثر صيحات الأيلاينر الأبيض لشتاء 2025، هو الأيلاينر العائم Floating Eyeliner، يتميز هذا الأسلوب برسم خط أيلاينر منفصل عن خط الرموش؛ مما يخلق تأثيراً بصرياً يضيف لمسة فنية إلى المكياج، سواء كنتِ ترغبين في لمسة ناعمة أو تصميم جريء بألوان مشرقة، فإن الأيلاينر العائم هو خيارك المثالي لإطلالة جذابة ومتجددة هذا الشتاء.

طريقة تطبيق الأيلاينر الأبيض العائم بالخطوات

ضعي برايمر العيون، لضمان ثبات الأيلاينر لفترة أطول. طبقي الكونسيلر على الجفون وامزجيه جيداً لتوحيد لون البشرة وإبراز اللون الأبيض. ضعي طبقة خفيفة من البودرة الشفافة لتقليل أي لمعان غير مرغوب فيه. حدّدي موضع الخط العائم على الجفن العلوي، عادةً يكون فوق خط التجعيد الطبيعي للعين. استخدمي قلمَ تحديدٍ أبيضَ خفيفاً لرسم خط إرشادي قبل التطبيق النهائي. استخدمي أيلاينر أبيض بتركيبة جل أو كريمية، ابدئي برسم خط رفيع فوق طية الجفن، بدءاً من الزاوية الداخلية للعين. اسحبي الخط للخارج بزاوية مائلة قليلاً باتجاه عظمة الحاجب للحصول على تأثير عائم واضح. اجعلي الخط بسيطاً ورفيعاً أو جعله أكثر جرأة بإضافة سماكة تدريجية. استخدمي فرشاة دقيقة مع مزيل مكياج لإصلاح أي أخطاء وضبط الخطوط بدقة. أضيفي لمسة من الهايلايتر عند الزاوية الداخلية للعين لتعزيز إشراقة الإطلالة. كثفي رموشك بالماسكرا لإكمال الإطلالة وإبراز العينين.

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الأيلاينر الأبيض الهندسي

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برزت صيحة الأيلاينر الهندسي بقوة في شتاء 2025، يعتمد هذا الأسلوب على رسم خطوط غير تقليدية كالمثلثات أو الخطوط المتقاطعة؛ ما يجعلها خياراً مثالياً لمحبات المكياج الفني والمبتكر، إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة غير تقليدية مع لمسة من الإبداع، فإن الأيلاينر الأبيض الهندسي هو الخيار المثالي لإبراز جمال عينيك بطريقة عصرية وفريدة.

طريقة تطبيق الأيلاينر الأبيض الهندسي بالخطوات

طبقي برايمر العيون لضمان ثبات الأيلاينر طوال اليوم. استخدمي الكونسيلر لتوحيد لون الجفن وإخفاء أي عيوب. ضعي طبقة خفيفة من البودرة الشفافة، لمنع تلطخ الأيلاينر وضمان سلاسة التطبيق. اختاري أيلاينر أبيض بتركيبة مقاومة للماء للحصول على نتائج ثابتة وطويلة الأمد. استخدمي فرشاة رفيعة أو قلم الأيلاينر؛ للحصول على خطوط دقيقة وأنيقة. ارسمي الخط الأساسي على الجفن العلوي بمحاذاة خط الرموش، يمكنكِ اختيار شكل هندسي بسيط مثل مثلث أو خط متعرج. بعد الخط الأساسي، ارسمي خطوطاً هندسية إضافية في شكل مثلثات أو خطوط متعرجة أو نجمة على الجفن العلوي، من جهة الزاوية الخارجية للعين. استخدمي الفرشاة لتحديد الزوايا بدقة، وضعي لمسات خفيفة من الأيلاينر الأبيض على الزوايا لتكملة الشكل الهندسي. امزجي الأشكال الهندسية بحيث تكون متناسقة ومتوازية للحصول على مظهر متقن. كثفي رموشك بضربات خفيفة بالماسكرا.

الأيلاينر الأبيض المزدوج

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يعدّ الأيلاينر الأبيض المزدوج (Double White Eyeliner) من أبرز صيحات المكياج لشتاء 2025، حيث يمنح العيون مظهراً جريئاً غير تقليدي، يعتمد هذا الأسلوب على رسم خطين من الأيلاينر الأبيض والأسود بطريقة متوازية أو متقاطعة؛ مما يضفي لمسة أنيقة ومبتكرة تناسب مختلف الإطلالات، سواء كانت ناعمة أم دراماتيكية.

طريقة تطبيق الأيلاينر الأبيض المزدوج بالخطوات