هرمون يفرزه الجسم.. ما علاقته بافتراس الأسد للإنسان؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

حادث مؤسف شهدته مدينة الفيوم، بعدما هاجم أسد بالحديقة رأس العامل المسؤول عن الحراسة، على محمد الدش 47 سنة، ما تسبب في وفاته بعد فشل محاولات إنقاذه، لتتباين الآراء بين المسؤول عن الواقعة، وهل بالفعل هناك هرمون يحرك الأسد للافتراس، أو أكلات بعينها تجعلهم أكثر افتراسًا للبشر؟

هل يوجد هرمون يحفز الأسد للافتراس؟

في هذا الصدد، علق الدكتور أشرف طبيب البيطري لـ «الوطن» على علاقة هرمون الأدرينالين بافتراس الأسود للبشر، مؤكدًا أن الهرمون بالفعل ينشط في حالة أظهر البشر خوفهم.

وشرح الطبيب الأمر، قائلًا: «بمجرد أن تشعر بالخوف تقوم اللوزة الدماغية Amygdala، وهي منطقة في الدماغ تقوم بتنبيه الجهاز العصبي، وإحداث عدد من التغيرات الجسمية ومن ضمنها إفراز الجسم هرمون الأدرينالين الذي يجعل القلب ينبض بشكل أسرع مع زيادة التنفس بشكل كبير.

متابعًا: «وقتها الأوعية الدموية بترسل المزيد من الدم للدماغ والعضلات، وبيزيد من ضغط الدم، ونتيجة لده، بيفرز الشخص هرمون الأدرينالين، ووقتها ينتهز الأسد الفرصة للانقضاض على فريسته»

ونصح الطبيب، أنه لابد من أن يتظاهر الإنسان أمام الأسد بالثبات، تعبيرًا عن عدم الخوف.

هل يوجد نوع من اللحوم يساعد الأسد للافتراس؟

اكد الطبيب ان افتراس الأسود للبشر، ليس له علاقة باللحوم فهم يأكلون بالفعل لحم حيوانات كانت حالتهم يائسة أو حيوانات مكسورة لأن هذا طبيعة نظامهم، مؤكدًا إن طبيعةً الإفتراس غريزة لدى الحيوانات المفترسة.

وأشار الطبيب، إلى أنه يجب منح البيئة الملائمة للحيوانات المفترسة على النحو التالي:

- توفير أطباء بيطريين لديهم خبرة كافية لفهم حالات هذه الحيوانات التغذية الجيدة لهم.

- من الضروري توفير الشبع الجيد من اجلهم.

- توفير البندقية الخاصة بالبنج لضرورة الانقاذ في حالات الطوارئ.