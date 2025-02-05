الانتفاخ المفاجئ تحت العين.. دليل على 4 أمراض خطيرة تهدد صحتك

القاهرة - سمر حسين - صحة

هل لاحظت وجود انتفاخات أسفل العين بشكل مفاجئ، قد يكون تأثير كدمة، أو تعرضك للدغة، وقد تكون سمة من البداية، ولكن هناك انتفاخات مفاجئة دلالة على إصابتك ببعض الأمراض، أو مؤشر للإصابة بشكل غير متوقع، فما دلالة الانتفاخات المفاجئة تحت العين؟

أمراض تدل عليها الانتفاخات تحت العين

في هذا الصدد، كان الطبيب الروسي فيكتور ليشين، أشار من قبل إلى أن ظهور الانتفاخات تحت العين قد يكون مؤشرا لأمراض صحية خطيرة، موضحًا أن الأمر لا يتعلق بالانتفاخات التي يُولد بها الإنسان، والتي تعد سمة تشريحية في الوجه، ولكن الأمر ينطبق على ظهور انتفاخات مفاجئة تحت العين.

الانتفاخ تحت العين المفاجئ.. يدل على 4 أمراض خطيرة تهدد صحتك

وخلال حديث الطبيب مع قناة «موسكو-24» أوضح أن الانتفاخات قد تدل على أمراض الكلى، والتي تضعف عمليات طرح السوائل من الجسم، بمعنى احتباس السوائل في جسمنا، وفي هذه الحالة تظهر انتفاخات تحت العين.

وقد تكون الانتفاخات تحت العين سببها مشكلات في عمل القلب، وضعف وظيفة ضخ الدم في الجسم، فلا تخرج السوائل من الأنسجة بالشكل المطلوب وتسبب انتفاخات في بعض مناطق الجسم.

بينما ذكرت الطبيبة الروسية ألكسندرا فيلييفا، في السياق ذاته، أن أحد أسباب الانتفاخات تحت العين هو احتباس الماء في الأنسجة، وبسبب الإفراط في تناول الملح، وشرب كميات كبيرة من السوائل قبل النوم، أو قد يكون دليلا على أمراض الغدة الدرقية، والتهابات في العين.

طبيب يؤكد: انتفاخات تحت العين دلالة على الأمراض

في هذا الصدد، أوضح شريف حتة، دكتور الصحة العامة، أن الانتفاخات في أي مكان في الجسم دليل على احتباس المياه الأنسجة، وظهور الانتفاخ والتورم في بعض المناطق مختلفة، موضحًا إن ظهور الانتفاخات يتطلب الكشف الضروري على العين بشكل مبدأي للوقوف على الأسباب.

وتابع الطبيب خلال حديثه لـ«الوطن»: «الانتفاخات المفاجئة تحت العين إشارة لأمراض خطيرة لازم وقتها يحصل فحوصات وتحاليل عشان نقف على أسبابها ونذهب للطبيب المختص بكل حالة، كمشكلات كلى، أو قلب، أو أملاح وغيرها»