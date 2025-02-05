الامارات | أشرعة الفن ترفرف على خور دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتزين النسخة الـ13 من مهرجان سكة للفنون والتصميم، التي تتواصل فعالياتها في حي الشندغة التاريخي حتى التاسع من الشهر الجاري، بإبداعات 250 فناناً من الإمارات والمنطقة تسعى «دبي للثقافة» من خلالها إلى فتح الآفاق أمام الفنانين وأصحاب المواهب الناشئة، وتحفيزهم على التعبير عن أفكارهم ووجهات نظرهم المختلفة، وعرض أعمالهم وابتكاراتهم أمام مختلف شرائح المجتمع.

ويضيء المهرجان، الذي يندرج تحت مظلة «موسم دبي الفني»، عبر مشروع «كانفاس الرياح» من «ويند رايزس»، على أهمية خور دبي ودوره في التجارة البحرية التي أسهمت في نهضة المدينة، إذ يضم المشروع ثلاثة أعمال فنية تعاونية أبدعها ستة فنانين، حيث قدمت خولة درويش وراشد الملا عمل «الشراع 1»، المستوحى من دوار السمكة في دبي، أما غادة مهدي وهيرمان فرنانديز، فأبدعا «الشراع 2» الذي يجسد رحلة خيالية ملهمة تعبر أراضي متعددة لجمع الذكريات، بينما استوحت حصة العوضي وابنتها مريم الرمسي عمل «الشراع 3» من تفاصيل منطقة الشندغة، مسلطتين الضوء على أهميتها التجارية وتأثيرها في رسم ملامح دبي الحديثة، ويتميز العمل بمزيج فريد يجمع بين الفن الرقمي والتقليدي.

ويتضمن برنامج مهرجان سكة المتنوع كذلك نحو 100 عرض موسيقي حي، إذ تستضيف مسارحه نخبة من الفنانين والموسيقيين، من بينهم مريم عمران سجواني، وراشد وليد المرزوقي، وهزاع عبدالله الظنحاني، وناصر محمد سبيل فيروز مبارك، وكمال مسلّم، وتيمي ريدجوايس بلوز، إضافة إلى فرق «ذا وان مان باند»، و«نفس»، و«الفيز قروب»، و«يم»، و«وتر»، وغيرها الكثير.

ويحتضن الحدث ستة عروض أوركسترا، من أبرزها «أوركسترا الفردوس» تحت إشراف الموسيقار العالمي إي. آر. رحمان، و«أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب»، و«فرقة دبي سيتي ساوند»، وفرقة آلات النفخ لكبار العازفين من مركز الفنون الموسيقية، وفرقة الموسيقى العربية في الجامعة الأميركية في الشارقة، وأوركسترا الإمارات الفيلهارمونية من «تودا».

وتتميز نسخة المهرجان الحالية بتقديم «ليلة الموسيقى الإماراتية» التي تشارك فيها مجموعة من أصحاب المواهب المحلية، من بينهم خليفة محمد الجهوري، وأحمد الهاشمي، وأميرة العلي، وزايد الزعابي، وهنا الهاشمي، وشيخة الزرعوني، ولطيفة ماجد الشحي، ومريم العبدولي وغيرهم.

كما أن جمهور «سكة» على موعد مع عرض خيال الظل: «مبدعون على عجل»، الذي يقدّمه الفنان والقاص بوبكر بخاري، والمصممة لينا يونس، والمخرج سامر أرزوني، ويسردون فيه حكايات ملهمة تعكس رمزية الخور وتأثيره العميق في تاريخ المدينة.

ويقدم استوديو «أهلاً وسهلاً» مجموعة من التصاميم والمفاهيم المبتكرة المستوحاة من الثقافة المحلية، ومن بينها حقائب «كليك» المصممة بلمسة إبداعية، وكذلك حقائب «إلین نت» التي تمزج بين الحرف التقليدية والتصميم العصري، وكذلك «منشورات غاف»، ومتجر «خيالي» الذي أسسته الفنانة مريم العبيدلي. كما يقدّم الاستوديو تصاميم الفنانة نور الخميري المستوحاة من الحياة اليومية في الإمارات، فيما يعرض متجر «ذي نور كريتف» مجموعة من التصاميم التي تمزج بين عناصر تقليدية محلية مع مبادئ التصميم المعاصر.

علامات إماراتية

يتيح مهرجان سكة لرواد الأعمال المحليين والإقليميين فرصة الإسهام في تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية، إذ يشهد مشاركة أكثر من 50 متجراً للبيع بالتجزئة، ومن بينها العلامة الإماراتية «من العرب» التي تسعى إلى الحفاظ على التراث الثقافي من خلال العطور، و«تروبيك فيل» التي تقدّم ملابس متعددة الاستخدامات مصممة لعشاق المغامرة، و«باسك باي إكسبوجر استوديو»، إضافة إلى «222 كلت» التي تمزج في تصاميمها بين الأناقة والإبداع، و«أتوية استوديوز» المتخصصة في المنسوجات والموضة.

في حين تقدم «كريمز» مستحضرات عناية بالبشرة والصحة بتركيبة طبيعية، وتتخصص «شارمز إيساب» في إكسسوارات وحقائب كروكس، فيما تعرض «عبايات دسك» في المهرجان مجموعة تصاميم راقية، أما «كوكب» فتعرض تصاميمها المستلهمة من جماليات الأجرام السماوية. كما تشارك «أوديلا آند كو» التي تعد أول علامة إماراتية متخصصة في منتجات العناية بالبشرة والجسم، وتقدم «ريفيرس» عباءات ذات جودة عالية وتصاميم مبتكرة، وتبرز «يلو للعبايات المستدامة» كأول علامة خالية من النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تعتمد على أقمشة قابلة للتحلل مصنوعة من مخلفات الفواكه والخضراوات، وتقدم «واجش» منتجات إبداعية تحمل بصمات الفنانتين هند المريد ومزنة سويدان، إضافة إلى «أرشيف حصة» و«حصة كيو للتصميم الغرافيكي».

. «كانفاس الرياح» يضيء على أهمية خور دبي، ودوره في التجارة البحرية التي أسهمت في نهضة المدينة.

. حكايات ملهمة تعكس رمزية الخور، وتأثيره العميق في تاريخ المدينة، خلال عرض لخيال الظل.