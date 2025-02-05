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هل القطط تسبب العقم؟.. عدوى خطيرة تنقلها للنساء

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القاهرة - سمر حسين - صحة

هل القطط تسبب العقم؟

هل تسبب القطط العقم؟ ربما يدور هذا السؤال في أذهان العديد من السيدات اللاتي يخططن للزواج والإنجاب في ظل تعلقهن الشديد بتربية القطط، إذ يذهب العديد من الأشخاص إلى التحذير من التعرض للقطط، مؤكدين إنها قد تتسبب في العقم، ما يحرمهن من حلم الأمومة.

هل القطط تسبب العقم؟

بحسب ما قالته دكتورة النساء والتوليد جيهان ياسين، فإن القطط بحسب بعض الدراسات لا تسبب العقم بشكل مباشر، لكنها إذا أصيبت بالمرض الطفيلي التوكسوبلازما، يمكن أن تنقله للمرأة الحامل ما يسهم في زيادة فرص الإجهاض المتكرر، ليس هذا فقط، بل يترك بعض الأضرار الأخرى على أعضاء أساسية في الجسم مثل عضلات الهيكل العظمي، عضلة القلب، العين، بالإضافة إلى العقد اللمفاوية والرئتين. 

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ما هو التوكسوبلازما التي تنقله القطط؟

والتوكسوبلازما عدوى بطفيل يدعي المقوسة الغوندية، تحدث عند تناول اللحوم الغير مطهوة جيدًا أو من خلال لمس براز القطط، ويمكن ان ينتقل من الأم إلى طفلها أثناء الحمل.

ووفقًا للطبيبة، لا تسبب العدوى الأعراض الشديدة إلا عند الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي، ويكتشف الأطباء العدوى عادًة عن طريق القيام باختبارات الدم التي تكشف الأجسام المضادة للطفيليات، ولا يحتاج معظم الأشخاص الأصحاء المصابين بداء المقوسات للعلاج إلا في الحالات الخطيرة.

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علاج داء القطط

بحسب موقع webmed، فإن معظم الحالات بداء القطط، لا تحتاج إلى علاج إلا في حالة ضعف المناعة عن طريق الجمع بين الأدوية الآتية:

١-بايروميثامين

٢-سالفاديازين

٣-حمض الفولينك

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طرق الوقاية من داء القطط

١- تجنب شرب الماء الملوث

٢- غسل الأيدي جيدًا.

٣- ارتداء القفازات عند تنظيف الحديقة

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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