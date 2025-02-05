طريقة علاج الكحة عند الأطفال.. حافظي على الكركم والعسل

القاهرة - سمر حسين - صحة

تُصيب الكحة العديد من الأطفال خلال فصل الشتاء، بسبب التقلبات الجوية تارة، وانتشار الأمراض التنفسية تارة أخرى، وعلى الرغم من كونها عرضا يصيب الجميع، لكن الأطفال هم الأكثر عُرضة لها بسبب ضعف الجهاز المناعي الخاص بهم، وكانت وزارة الصحة والسكان، أكدت أن خلال الشتاء تنتشر الفيروسات بين الأطفال بسبب وجودهم في الأماكن المغلقة بالمدارس ودور الحضانة، ما يصيبهم بالسعال والكحة المستمرة.

طريقة علاج الكحة عند الأطفال.. الوقاية أولًا

وكان الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أكد لـ«الوطن» أن فصل الشتاء أكثر الفصول التي يصاب بها الأطفال بالكحة، بسبب انتشار الفيروسات، والتي تتطلب العديد من الإجراءات الوقائية لعلاج الكحة، على النحو التالي:

غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية

تجنب لمس الوجه والعينين والفم بالأيدي لأنها تحمل الفيروسات

تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس بمنديل.

التخلص من المناديل المستخدمة فورًا في سلة المهملات.

الحفاظ على مسافة آمنة عن الآخرين.

تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة.

تناول غذاء صحي ومتوازن.

تهوية الأماكن المغلقة: فتح النوافذ للسماح بدخول الهواء النقي.

طريقة علاج الكحة عند الأطفال

وحول طريقة علاج الكحة عند الأطفال، أكد الطبيب بضرورة الفحص الطبي، لصرف الدواء المناسب، مع الحصول على التطعيمات اللازمة، بما في ذلك لقاح كورونا.

طريقة علاج الكحة عند الأطفال بالطرق الطبيعية

ووصف الموقع الطبي webmd علاج الكحة عند الأطفال بالطرق الطبيعية، على النحو التالي:

العسل:

يمكن وضع العسل مع الأعشاب أو الليمون الدافئ.

الغرغرة بالماء المالح:

ضيفي 1 / 2 ملعقة صغيرة من الملح إلى 1 كوب من الماء الدافئ، ثم الغرغرة به عدة مرات في اليوم لتخفيف السعال.

النعناع:

ضيفي بضع قطرات من زيت النعناع إلى وعاء من الماء واستنشاق أبخرته.

الزنجبيل:

اغلي الزنجبيل على النار من 10 - 15 دقيقة، ويتم شربه دافئًا.

الكركم:

يُمكن تناوله عن طريق إضافة رشة من الكركم إلى الحليب الدافئ.