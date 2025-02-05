تفاصيل المرض المتسبب في وفاة الفنان صالح العويل.. انتهى بغيبوبة تامة

القاهرة - سمر حسين - صحة

غيب الموت اليوم، الفنان صالح العويل، داخل أحد المستشفيات بعد صراع مع المرض، إذ تعرض لأزمة صحية شديدة خلال الفترة الأخيرة، انتهت بدخوله في غيبوبة تامة، وتدهور حالته الصحية.

سبب وفاة الفنان صالح العويل

وكان الفنان صالح العويل تعرض لأزمات صحية، تباعًا، بدأت بجلطة، وتسمم الدم، قبل أن تنتهي بتراكم المياه على الرئة، غسيل كلوي.

السبب وراء وفاة الفنان صالح العويل.. أمراض مختلفة وغيبوبة تامة

وكان آخر ما عانى منه الفنان صالح العويل، أزمة خلال تلقي جلسات الغسيل الكلوي، تسببت في تراكم المياه على الرئة، التي تُعرف علميًا بالوذمة الرئوية (Pulmonary edema)، بحسب منظمة الصحة العالمية، وتنتج عن تجمع السوائل والماء في الرئتين.

وبحسب المنظمة، يعاني الجسم في هذه الحالة من الحصول على الكمية اللازمة والكافية من الأكسجين، ما يصل إلى ضيق النفس، وإعاقة الأكسجين من الوصول إلى الدورة الدموية، إذ يرتفع الضغط في الشريان الرئوي، وفي النهاية يضعف القلب ويبدأ في الفشل في النهاية.

غسيل الكلى.. المراحل الأخيرة للفنان صالح العويل

وبحسب نجل صالح العويل، كان الفنان الراحل يخضع إلى جلسات غسيل الكلى، إثر زيادة تراكم المياه على الرئة، وتعرضه للغيبوبة، وخضع إلى جلسات غسيل الكلى، بسبب مرض الفشل الكلوي الحاد، لتنقية الدم من السموم، عن طريق الغشاء البريتوني.

وخلال جلسات غسيل الكلى، يجري تمرير دم المريض خلال آلة غسيل الكلى لعدة ساعات، لإزالة السموم من الدم والسوائل الزائدة التي عادة ما يجري إخراجها عن طريق الكلى، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

قصور القلب وانسداد في الشريان التاجي

وعانى الفنان صالح العويل، من قصور القلب وانسداد في الشريان التاجي بسبب تراكم الرواسب الدهنية في الجدران المسؤول عن نقل الأكسجين والمواد الغذائية إلى عضلات القلب التي تحتاج إلى التزود المستمر من الدم الغني بالأكسجين لتستطيع أداء وظائفها بالشكل المطلوب، وتعد الجلطات الدموية من الأسباب الأساسية لحدوث قصور في الشريان التاجي، وذلك وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

إصابة صالح العويل بتسمم الدم

وكانت أبرز الأمراض التي هاجمت الفنان صالح العويل خلال الفترة الأخيرة، إصابته بتسمم الدم، إذ نُقل حينها إلى المستشفى حينئذ، بعدما عانى طويلا من أعراض تسمم الدم.

ووفقًا لوزارة الصحة والسكان، فإن تسمم الدم يحدث في حالة استجابة الجهاز المناعي في الجسم للعدوى، ما يسبب خللا وظيفيا في الأعضاء وتتلف الأنسجة والأعضاء كرد فعل للجسم.

جلطة دماغية

وتعرض الفنان صالح العويل، منذ أشهر، لجلطة بالمخ، وظل يعاني من آثارها الجانبية، وأوضح الدكتور أحمد كامل استشاري المخ والأعصاب، لـ«الوطن»، تحدث السكتة الدماغية حال انقطاع أو تقل إمدادات الدم عن جزء من الدماغ، ما يمنع أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية، وتبدأ خلايا الدماغ بالموت خلال دقائق.