الامارات | إلقاء القبض على لص غريب.. يسرق شيئاً لا يخطر على البال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت الشرطة الأميركية بالقبض على لص غريب من نوعه؛ إذ اقتحم منزلاً لسرقة مرحاضه!

ففي 22 يناير الماضي، قالت الشرطة إنها استجابت لاستدعاء سرقة في منزل في الكتلة 2400 من شارع ديدريك في مدينة ممفيس. وتبين أن رجلاً، حدد لاحقاً باسم رودريك ويلبورن، اقتحم منزلاً وسرق مرحاضاً جديداً، إذ تمكن من الفرار قبل قليل من وصول الشرطة عبر القفز فوق السياج.

وقبض على المتهم بعد ذلك بوقت قصير، إذ تمكن الضحية من التعرف على ويلبورن باعتباره اللص، وأخبر الشرطة أن المرحاض مفقود من المنزل.

واحتجز ويلبورن بعد ذلك، إذ اعترف باقتحام باب المنزل بالقوة وسرقة المرحاض بهدف بيعه على الأرجح.

ومثل اللص الغريب أمام المحكمة في 31 يناير الماضي.