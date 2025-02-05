8 أكلات لم تسمع عنها من قبل- اكتشفها في 10 صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في عالم الطهي، هناك بعض الأكلات التي قد تبدو غريبة أو غير مألوفة للكثيرون، ولكنها، تعتبر شهية في مناطق معينة.

فيما يلي، إليكم 8 أكلات لم تسمع عنها من قبل، وفقا لما ورد في موقع "tasteofhome".

الأفعى الجرسية، جنوب غرب أمريكا

في جنوب غرب أمريكا، وخاصة في أريزونا وتكساس، الأفعى الجرسية جزءا من المطبخ، يُطلق عليها اسم "السمك الأبيض الصحراوي"، وتُطهى بطرق متنوعة، مثل القلي أو الشوي أو إضافتها إلى الحساء والفلفل الحار.

لحوم الرنة، ألاسكا

في ألاسكا، تحتل الرنة مكانة بارزة في قوائم المطاعم ومتاجر البقالة، تتميز لحوم الرنة بأنها قليلة الدهون، ما يجعلها خيارا صحيا للعديد من السكان المحليين.

لحم التمساح، ساحل الخليج

في ولايات ساحل الخليج، يُعد لحم التمساح من الأطباق الشهيرة، يُطهى بطرق متنوعة، مثل القلي أو الشوي، ويُقدم في العديد من المطاعم المحلية.

سمك العود، الغرب الأوسط

في ولايات الغرب الأوسط، مثل مينيسوتا وداكوتا الشمالية، سمك العود جزءًا من التقاليد الغذائية الاسكندنافية. يُجفف هذا السمك الأبيض ويُنقع في محلول قلوي ثم يُسلق، ليُقدم كطبق تقليدي في الأعياد والمناسبات الخاصة.

جراد البحر، ولاية مين

في ولاية مين، يُعتبر جراد البحر من الأطباق الشهية، ولكن، بدلا من التركيز على الذيل، يفضل البعض تناول الغدة الهضمية الخضراء الموجودة في منتصف جراد البحر، والتي يُعتقد أنها تحمل نكهة مُركزة ومميزة.

ضلوع الجاموس، أركنساس

تفاجأ عندما تطلب "ضلوع البقر" وتُقدم لك طبقا من السمك الأبيض المعروف باسم "الجاموس"، تُقدم هذه الضلوع مقلية، وتُعتبر من الأطباق المحلية المميزة.

طبق القمامة، نيويورك

في شمال ولاية نيويورك، "طبق القمامة" وجبة شهية تتكون من البطاطس وسلطة المكرونة والفاصوليا، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من اللحوم والبيض، ويُضاف إلى هذا المزيج الخردل والبصل والفلفل، ليُقدم كوجبة غنية ومتنوعة.

الجندب المقلي، المكسيك

يُقلى الجندب مع التوابل الحارة وعصير الليمون، ليُقدم كوجبة مقرمشة وحارة في المطاعم.

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