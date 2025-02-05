12 علبة كولا دايت يوميا.. لماذا يهدد ترامب صحته بالنظام الغذائي؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جدلاً واسعًا بعد الكشف عن نظامه الغذائي الذي يستهلك فيه كميات هائلة من الأطعمة غير الصحية، وتناول المشروبات الغازية بشكل يومي، حيث وصل إلى 12 علبة من «كولا دايت»، ما أثار تساؤلات حول تأثير هذا النظام على صحته.

ما هو النظام الغذائي لترامب؟

وكشفت التقارير أن النظام الغذائي لترامب يشمل الإفطار المكون من لحم الخنزير المقدد والبيض، والغداء الذي يتضمن شريحة لحم مطبوخة جيدًا مع الكاتشب، والعشاء الذي يتكون من وجبتين من «البرجر» مع ساندويتشات من فيليه السمك، وتناول ترامب أيضًا كيسًا من بطاطس الشيبسي كوجبة خفيفة طوال اليوم، نقلًا عن «سكاي نيوز»

لماذا يهدد ترامب صحته بالنظام الغذائي؟

وقالت الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد الأغذية الخاصة والتغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا التغذية لـ«الوطن»، أن النظام الغذائي الذي يعتمد عليه ترامب غير منطقي وغير صحي، حيث أكدت إنه لا يمكن لأي شخص أن يستهلك هذا الكم من المشروبات الغازية يوميًا، خاصة أن الكافيين والسكر الموجودين فيها يشكلان خطرًا على الصحة.

سعرات ترامب تتجاوز الحد الصحي

وأوضحت الدكتورة مروة شعير أن استهلاك ترامب 4653 سعرة حرارية يوميًا يتجاوز بكثير الحدود الصحية التي يوصي بها الأطباء، حيث يحتاج الأشخاص في سنه (78 عامًا) إلى من 2000-2400 سعرة حرارية يوميًا، وهذا يعتمد على النشاط البدني، وأكدت أن النظام الغذائي الذي يستهلك فيه ترامب هذه الكميات الهائلة من الطعام غير مناسب لشخص لا يمارس الرياضة بانتظام، ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن والمشاكل الصحية.

خضروات وسلطات لتحسين الصحة

وأشارت «شعير» إلى أن النظام الغذائي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب يتضمن كميات كبيرة من السكر المضاف، حيث يستهلك نحو 19 ملعقة صغيرة من السكر يوميًا، وهو ما يتجاوز بكثير الحد الأقصى المسموح به، فـ تناول كميات ضخمة من السكر المضاف يؤدي إلى مشاكل صحية عديدة مثل زيادة الوزن، مرض السكري، وأمراض القلب، حسبما أكدت شعير.

ودعت استشاري التغذية العلاجية، لضرورة تعديل النظام الغذائي وتقديم بعض النصائح الغذائية المهمة، مثل تقليل تناول المشروبات الغازية بشكل عام، خاصة دايت كولا، والاعتماد على شربها مرة واحدة في الأسبوع فقط، وحثت على أهمية ممارسة الرياضة بانتظام، ولو عن طريق المشي أو ركوب الدراجة بدلًا من التنقل بالسيارة.

وشددت على ضرورة زيادة تناول الخضروات بشكل كبير لتجنب المشاكل الصحية الناجمة عن تناول الأطعمة الدهنية والسكرية، إذ أوصت بالابتعاد عن الفاكهة ذات السكر المرتفع مثل الفاكهة التي تحتوي على الفركتوز، وقالت يجب التركيز على تناول الخضروات والسلطات دون إضافة الدهون أو السكر.

الصيام المتقطع يساهم في النشاط

ودعت أيضًا إلى تقليل اللحوم الحمراء والاعتماد أكثر على اللحوم البيضاء، كما نصحت بتجربة الصيام المتقطع لمدة 10 إلى 12 ساعة، مما يساعد على تحسين عملية الهضم وزيادة النشاط البدني.

وأكدت دكتورة مروة شعير أن النظام الغذائي المتوازن أمر أساسي للحفاظ على الصحة العامة، قائلة: من الضروري على الجميع مراعاة اختياراتهم الغذائية لتجنب المشاكل الصحية على المدى البعيد، وتغيير العادات الغذائية قد يكون حلاً أفضل في الحفاظ على الجسم والعقل.

وحذرت «شعير» من الاعتماد على الأطعمة السريعة والمشروبات الغازية، مؤكدة أن هذه العادات قد تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة إذا لم يتم تعديل النظام الغذائي وتبني خيارات صحية ومتوازنة في الحياة اليومية.