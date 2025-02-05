تسريحات شعر طويل موضة ربيع وصيف 2025.. اعتمديها على طريقة النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2025 01:23 مساءً - تحتلّ تسريحات الشعر الطويل موضة ربيع وصيف 2025، لا سيما بين الشابات، حيث تعطي طابعاً حيوياً ونابضاً بالحياة وتزيد المرأة حيوية مع استقبال فصلي الورود والحر. وإذا كنت من صاحبات الشعر الطويل وترغبين في الحصول على تسريحة شعر طويل للمناسبات أو في حياتك اليومية والعملية، ننصحك باختيار واحدة من تسريحات شعر النجمات صاحبات الشعر الطويل اللاتي تألقن على طريقتهن بأجمل التسريحات المناسبة لكافة اشكال الوجه، والتي ترضي كل الأذواق وتناسب مختلف الأوقات.

وتتنوع تسريحات الشعر الطويل التي اعتمدتها النجمات بين تسريحة ذيل الحصان وتسريحة الريترو الطويل وتسريحة الكعكة المبعثرة وتسريحة الشعر نصف المرفوع وغيرها من التسريحات التي تزيدك تألقاً في ربيع وصيف 2025.

من "الخليج 365" نرصد لك مجموعة تسريحات شعر طويل لربيع وصيف 2025 مناسبة لذوقك على طريقة النجمات، فما رأيك باعتمادها؟

تسريحة الريترو على طريقة نور علي

View this post on Instagram A post shared by Nour Ali |نور علي (@nourali.official)

إذا كنت من محبات تسريحة الريترو بشعرك الطويل، يمكنك استقبال فصل الربيع على طريقة النجمة نور علي، التي تألقت في واحدة من آخر إطلالاتها بتسريحة الريترو مع الغرة الجانبية المصقولة خلف الأذنين، هذه التسريحة تليق بالعشاوات والسهرات وحفلات الخطوبة وتناسب صاحبات الوجه الدائري والطويل.

تسريحة الكعكة المبعثرة على غرار نادين نجيم

View this post on Instagram A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)

إذا كنت تفضلين تسريحات الشعر المرفوعة في فصلي الربيع والصيف، يمكنك الحصول على تسريحة الكعكة المبعثرة العالية بأسلوب النجمة نادين نجيم التي اختارت تسريحة شعرها هذه مع الغرة الوسطية المنسدلة على جانبي الوجه، وتألقت بها في حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025 حيث لفتت الانظار بأناقة إطلالتها لا سيما تسريحتها التي تقيك من التعرق في فصل الصيف وتليق بكافة المناسبات.

تسريحة الباليرينا من سيرين عبد النور

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وعلى طريقة النجمة سيرين عبد النور التي تشتهر بتسريحات شعرها الطويل العصرية والمنوعة، يمكنك الحصول على تسريحة الباليرينا المصقولة التي تبرزجمالك وتحميك من التعرق في حياتك اليومية والعملية أو في المناسبات خلال فصلي الربيع والصيف، طبقي هذه التسريحة التي تليق بوجهك الدائري وتبرز جماله. يمكنك أيضاً أن تتألقي بـ 5 تسريحات واقية للشعر من الطقس البارد من وحي النجمات ونصائح مهمة

تسريحة الشعر الويفي الطويل من هنا الزاهد

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وتعد تسريحة الشعر الويفي من التسريحات التي لا تنتهي موضتها على الإطلاق، وهي رائجة جداً خصوصاً في صفوف الشابات في كافة الفصول والأوقات، لذا ننصحك بها على طريقة النجمة هنا الزاهد التي تألقت بتسريحة الشعر الويفي الطويل المنسدل على الأكتاف مع الفرق الوسطي للغرة في حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025 وبدت بكامل جمالها، وهذه التسريحة تزيدك انوثة وتعطيك طابعاً حيوياً.

تسريحة الشعر المالس مع الغرة القصيرة على طريقة ماغي بو غصن

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أما إذا كنت من صاحبات الغرة القصيرة مع الشعر الطويل، يمكنك اعتماد أسلوب النجمة ماغي بو غصن، في فصلي الربيع والصيف بشعرك الطويل، اعتمدي تسريحة الشعر المالس على الأكتاف مع الغرة القصيرة الناعمة على الجبين التي تزيدك حيوية ونعومة وقد تناسبك في حياتك العملية واليومية خاصة لصاحبات الوجه الدائري.

تسريحة ذيل الحصان المنخفضة من ياسمين صبري

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وفي حال كنت تفضلين تسريحة ذيل الحصان في فصلي الربيع والصيف، ننصحك بأسلوب النجمة ياسمين صبري التي تشتهر بهذه التسريحة المصقولة بالفرق الوسطي للغرة، تألقي بها في مناسبتك أو حياتك اليومية فهي الأكثر انتشاراً بين موضة تسريحات الشعر الطويل لربيع وصيف 2025. ما رأيك أيضاً في تجربة 7 تسريحات شعر ناعمة على طريقة مدونات الموضة لإطلالة أنيقة وعصرية

تسريحة الشعر نصف المرفوع من نور الغندور

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وقد تفيدك تسريحة الشعر نصف المرفوع على غرار النجمة نور الغندور لاستقبال فصلي الربيع والصيف، اعتمدي الشعر المالس الستريت المنسدل على الأكتاف واكتفي برفع النصف العلوي من شعرك إلى الأعلى مع الغرة المصقولة واتركي خصل من الغرة منسدلة على جانب الوجه، هذه التسريحة تليق بكافة أشكال الوجه وتناسب أوقات العمل والحياة اليومية كما يمكن اعتمادها في العشاوات والسهرات العائلية.