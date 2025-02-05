صيحات جمالية لافتة من أسبوع دبي للموضة لموسم خريف وشتاء 2025- 2026

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2025 10:23 صباحاً - يُعدُّ أسبوع دبي للموضة لخريف وشتاء 2025 من أبرز الفعاليات التي تستعرض أحدث توجّهات عالم الجمال والأزياء لهذا الموسم، وهو يشهد هذا الموسم ظهور صيحات مكياج وتسريحات شعر جريئة وعصرية تعيد تعريف الجمال بأسلوب مبتكر، وتضفي على إطلالات المرأة في مختلف الأوقات لمسات متفردة، من تسريحة الضفائر المشدودة إلى مكياج العيون الحاد إلى البلاش البارز والشفاه الغليتر، حيث تميزت كل من هذه الصيحات بلمسات فريدة تعكس رؤى إبداعية جديدة في عالم الموضة والجمال.

تابعينا إذاً في التالي لنرصد لك مجموعة صيحات جمالية لافتة من أسبوع دبي للموضة لخريف وشتاء 2025- 2026، فهل ستعتمدين إحدى هذه الإطلالات في مناسباتك القادمة؟

مكياج عيون درامي وشفاه غليتر مع تسريحة منسدلة بالضفائر الرفيعة

من عرض Nifd Global London School Of Trends- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



في عرض Nifd Global London School Of Trends، برزت لمسات جمالية تعكس روح الابتكار والجرأة، حيث تألقت العارضات بمكياج عيون درامي يعتمد على رسمة أيلاينر ممتدة بأسلوب عين القطة، ولكن بلمسة أكثر حدّة، حيث تم تحديد الزوايا الداخلية والخارجية بامتدادات سوداء واضحة، ما منح العينين تأثيراً جذاباً وحاداً.

أما البشرة، فجاءت طبيعية ومضيئة، مع تركيز على الوهج الصحي من دون مبالغة في التغطية، مما سمح للملامح بالظهور بنعومة وانسيابية، لكن التفصيل الأكثر جرأة كان على الشفاه، حيث تم تزيين منتصف الشفة السفلى بحبيبات فضية براقة بأسلوب غير مألوف، مما أضاف لمسة غير تقليدية للإطلالة.

وفي ما يتعلق بتسريحة الشعر، فقد اعتمدت على جدائل رفيعة من الأمام، مدمجة مع تموجات ناعمة للشعر المنسدل في الخلف، ما أضفى على الإطلالة توازناً بين الجرأة والأنوثة.

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الضفائر المزدوجة المشدودة مع البلاش البارز

من عرض تونتون Tonton- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



أما عرض تونتون Tonton في أسبوع دبي للموضة لموسم خريف وشتاء 2025- 2026، فقد كان عنوانه الجرأة والحداثة، حيث برزت تسريحة الضفائر المزدوجة المشدودة إلى الخلف مع الفرق النصفي والغرة المشدودة إلى الخلف، والتي عكست طابعاً جريئاً ومميزاً.

أما المكياج، فكان لافتاً بالبلاش الزهري البارز الذي طغى على ملامح الوجه ليمنحها إشراقة لافتة، ويجعل البشرة أكثر حيوية وشباباً، إلى جانب تمرير ظل العين الزهري على الجفون، وتطبيق الماسكرا، هذا المكياج وتسريحة الشعر هذه يناسبان المرأة العصرية والمتميزة.

مكياج ناعم مع تسريحة شعر مصقولة وأكسسوار مميز

من عرض أنطوان القارح- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



في عرض المصمم أنطوان القارح، تميزت إطلالات العارضات عموماً بالبساطة والرقي مع لمسة عصرية أضفاها أكسسوار الشعر المعدني باللون الذهبي، مع التركيز على إبراز الجمال الطبيعي لملامح الوجه، حيث تم اعتماد مكياج عيون دافئ ارتكز على ظلال عيون بدرجات ترابية معدنية، مع تطبيقها بطريقة ناعمة لإبراز الجفن، إلى جانب الأيلاينر الدقيق جداً لإبقاء التركيز على بساطة الإطلالة، مع تعزيز الرموش باستخدام ماسكرا خفيفة لإضافة طول وكثافة طبيعية، كما أتت البشرة مصقولة بإضافة لمسات من كريم أساس خفيف وهايلايتر والكونتور الناعم، فيما أتت الشفاه بلون نيود طبيعي بلمسة مطفأة، في المقابل جاءت تسريحة الشعر مصقولة بأسلوب مبلل مع فرق جانبي عميق، وقد تم تزيينها بأكسسوار معدني أضيف كقطعة أنيقة فوق الشعر، ما أعطى التسريحة لمسة عصرية وجريئة.

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مكياج أخضر سموكي غليتر مع تسريحة الريترو المرفوعة

من عرض فيلفيت كوتور Velvet Couture- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



اللمسات المبتكرة في عرض فيلفيت كوتور Velvet Couture، طغت على إطلالات العارضات سواء لجهة الشعر أو المكياج، فشكلا لوحة فنية تنبض جمالاً وابتكاراً؛ إذ تم استخدام ظلال العيون الخضراء بأسلوب سموكي بارز، مدموج مع ظلال فضية معدنية في منتصف العين وزاويتها الداخلية، مع تحديد خط العين العلوي والسفلي بدقة باستخدام كحل أسود ليعطي عمقاً لنظرة العين، أما البشرة فأتت بأساس مخملي أعطى لمسة خالية من العيوب، مع استخدام القليل من الكونتور لإبراز عظمتي الخد بشكل طبيعي، أما الشفاه فتميزت بلمعان واضح باستخدام ملمع شفاه بلون وردي فاتح لإبقاء التركيز على العينين، كذلك برزت خلال العرض تسريحة الشعر المبللة المسحوبة إلى الخلف مع الغرة الجانبية المبللة المسحوبة إلى الخلف بأسلوب الريترو.

إبداع بلا حدود في عالم الجمال

من عرض Nifd Global London School Of Trends- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



ما يميز أسبوع دبي للموضة هذا الموسم هو التنوع الجمالي الذي ظهر في العروض، حيث جمعت بين المكياج الجريء والمظهر الطبيعي، وبين التسريحات المشدودة والأنماط الأكثر انسيابية، هذه الصيحات لم تقتصر فقط على الابتكار، بل جاءت لتعكس هوية المرأة العصرية التي تبحث عن التميز والجاذبية بأسلوب متجدد ومبتكر.

مع انتهاء هذا الأسبوع الحافل، تبقى هذه الصيحات مصدر إلهام لمحبات الجمال اللواتي يرغبن في تجربة أساليب جديدة تجمع بين الأناقة والجرأة.