أبرز المعلومات عن الجواشا.. هل تغني عن عمليات شد الوجه؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

الجواشا أداة علاج صينية مصنوعة من أحجار طبيعية مثل اليشم والكوارتز، ولها حواف مدببة ناعمة، يتم استخدامها في عدة مجالات لجمال الوجه، حيث تستخدمها العديد من الفتيات، وخاصة المراهقات في الآونة الأخيرة، ويذهب البعض بأنها تمنح وجها مشدودا خاليا من الترهلات.

وعلق الدكتور جورج زاهر، استشاري جراحة التجميل، لـ«الوطن»، قائلا إن الجواشا ليس لها علاقة بشد الترهلات، ولكن تساعد جيداً على تنشيط الدورة الليمفاوية، ما تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتقليل الانتفاخ في وجهك، ما يمنح البشرة بشكل صحي وأصغر عن المعتاد.

وأشار الطبيب إلى أنه عند تدليك الوجه بالجواشا، ينشط الأنسجة الضامة ما يتضمن تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد ومنحك مظهر أكثر شباباً، مع تقليل الانتفاخات أسفل العين، ولكن من أجل الحصول على نتيجة فعالة وسريعة يجب الاستخدام الدائم بانتظام.

المناطق التي يستخدام فيها الجواشا؟

ذكر دكتور جورج زاهر المناطق التي يستخدام فيها الجواشا، على النحو التالي:

عند خطوط الفك

أسفل العيون

الخطوط الدقيقة بالوجه.

طريقة استخدام الجواشا

غسل الجواشا بالماء والصابون قبل الاستخدام.

تنظيف البشرة ويفضل وضع سيرم عليها.

لتحسين التصريف اللمفاوي وتقليل الانتفاخات اسحب الجواشا على طول خط الفك باتجاه الأذن.

استمر بسحب الحجر لخلف شحمة الأذن ثم لأسفل العنق.

استخدمي حركات طويلة وناعمة على وجهك، بدءًا من منتصف الوجه باتجاه الخارج.

لتقليل الانتفاخات والخطوط أسفل العيون ضع أداة الجواشا من منطقة أسفل العين للأعلى وخارج الصدغ وصولًا لخط الشعر.

غسل الوجه الماء

ضع المرطب المناسب لوجهك.