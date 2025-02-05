الامارات | حافلة فريدة في دبي.. استمتع بالطعام ورؤية معالم المدينة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بين ظلال ناطحات السحاب الشهيرة في دبي، تسير الحافلة ذات الطابقين لتوفر خدمات متنوعة إلى جانب النقل، إذ يتناول الركاب الطعام الفاخر، ويشاهدون المعالم السياحية.

ويتباين ركاب الحافلة ما بين مقيمين يرغبون في الحصول على فرصة لرؤية المدينة «من منظور مختلف»، وسائحين يبحثون عن تجربة فاخرة جديدة.

وقالت مؤسسة مبادرة باصترونومي ورئيستها التنفيذية، سيدة الأعمال اللبنانية فيفيان زغبي: «باصترونومي هو مطعم بانورامي في دبي، والهدف هو تفقد جميع المعالم الشهيرة من منظور جديد، عندما تجلس في الطابق العلوي من الحافلة ذات الطابقين، يمكنك رؤية المعالم من منظور جديد لا يمكنك رؤيته من أي سيارة أو حافلة أخرى، لديك أيضاً جهاز لوحي على طاولتك بست لغات، إذ يمكنك الحصول على جميع المعلومات حول دبي».

وأضافت حول اختيارها لهذه المدينة: «لماذا دبي؟ لأنها مدينة الإبداع، وأيضاً لأنها وجهة رئيسة للسائحين من أنحاء العالم، إذ يزورها ملايين السائحين كل عام».

ويقول العملاء، سواء من المقيمين أو السائحين، إنهم أحبوا التجربة، إذ تمكنوا من التعرف إلى معالم المدينة مع الاستمتاع بتناول وجبة في أجواء مريحة في آن واحد.

وقالت ساندرين حاج: «هذه تجربة لا يمكن تفويتها في دبي».