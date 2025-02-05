الامارات | أغلى حبوب البن في العالم تنتظركم خلال «عالم القهوة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، الإثنين المقبل، فعاليات النسخة الرابعة من معرض «عالم القهوة دبي» في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة قياسية من 1980 شركة وعلامة عالمية وإقليمية ومحلية، منها أكثر من 250 شركة عالمية عارضة، بجانب زوّار تجاريين ومتخصصين من 78 دولة، بينما يبلغ عدد الشركات الجديدة 131، ما يجعل هذه النسخة هي الأكبر في تاريخ المعرض الذي يتواصل حتى 12 الجاري.

ويستضيف المعرض 10 أجنحة وطنية تضم السعودية، والبرازيل، وراوندا، وبنما، والسلفادور، وغواتيمالا، وإثيوبيا، والهند التي ضاعفت مساحة جناحها بنحو ثلاثة أضعاف، كما تشهد النسخة الحالية مشاركة المغرب والمكسيك للمرة الأولى.

ويشهد الحدث مزاداً عالمياً على 15 مجموعة حصرية من أندر وأغلى حبوب البن في العالم.

وقال النائب الأول للرئيس التنفيذي لـ«دي إكس بي لايف»، خالد الحمادي: «نجح معرض عالم القهوة، خلال السنوات الثلاث الماضية، في ترسيخ مكانته كإحدى أكثر الفعاليات تأثيراً في صناعة القهوة العالمية، إذ يستقطب الدول والشركات والعلامات والخبراء والمتخصصين في صناعة القهوة من حول العالم، وأسهم الحدث في تعزيز مكانة دبي مركزاً إقليمياً في صناعة القهوة العالمية ووجهةً عالميةً للفعاليات»، وأضاف: «يُمثّل المعرض منصة مهمة لاستعراض أحدث المنتجات والمشاريع الرائدة في صناعة القهوة على مستوى العالم، ويوفّر منتدى مهماً للتواصل وتبادل الرؤى والأفكار وإبرام الاتفاقيات التجارية بين العارضين والتجار والمتخصصين».

ويتضمّن «عالم القهوة دبي» العديد من الفعاليات المشوّقة، بما في ذلك البطولات الوطنية الثلاث للقهوة التي تتيح للمتخصصين الفرصة لاستعراض مهاراتهم.

ويُعدّ مزاد حبوب القهوة النادرة من أهم الفعاليات التي تتميّز بها دورة هذا العام من المعرض، وهو المزاد الأول من نوعه في المنطقة، وستتم فيه المزايدة على 15 مجموعة تزن أكثر من 205 كيلوغرامات من أندر أنواع حبوب البن في العالم.

خالد الحمادي:

. المعرض نجح في ترسيخ مكانته كإحدى أكثر الفعاليات تأثيراً في صناعة القهوة العالمية.

. 1980 شركة وعلامة عالمية وإقليمية ومحلية تشارك في المعرض.