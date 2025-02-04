متى تتسبب اضطرابات الأكل في الوفاة المبكرة؟.. راقب هذه الأعراض  

القاهرة - سمر حسين - صحة

اضطرابات الأكل حالة صحية مزعجة تؤثر على الصحة الجسدية والعقلية حيث يشغل الإنسان تفكيره بوزنه وكمية الطعام التي يتناولها على مدار اليوم، ما يعيشه دائمًا في حالة قلق مستمرة، وعلى الرغم من اعتقاد البعض إن الأمر بسيط، ولكن في حالة عدم علاج المرض من الممكن أن يصل إلى مشاكل خطيرة قد تسبب الموت.

بحسب ما ذكرت منظمة الصحة العالمية ففي عام 2019، كان هناك 14 مليون شخص يعانون من اضطرابات الأكل، منهم 3 ملايين طفل ومراهق تقريبا، وغالبا ما يبدأ فقدان الشهية العصبي خلال فترة المراهقة أو في مطلع مرحلة البلوغ ويرتبط بالوفاة المبكرة بسبب المضاعفات الطبية أو الانتحار.

مسببات اضطرابات الأكل

نقلًا عن وزارة الصحة والسكان، فإن اضطراب الأكل يصيب أي فرد ولكن يكثر بين السيدات ويظهر عادة في المراهقة وغالبا يحدث اضطراب الأكل إلى جانب اضطرابات نفسية أخرى مثل الاكتئاب، القلق وتعاطي المخدرات والكحوليات.

أنواع اضطراب الأكل

وأوضحت الوزارة أنواع اضطرابات الأكل، على النحو التالي:

- اضطراب فقدان الشهية العصبي:

وهم الأشخاص الذين يعانون من اضطراب فقدان الشهية، ويحرمون أنفسهم من الطعام لدرجة الجوع الشديد بسبب القلق والتفكير بشكل وسواسي حول نقص الوزن، فيمارس سلوكيات غير طبيعية كتناول كميات طعام كبيرة في فترة قصيرة، ثم محاولة التخلص من الطعام وإخراجه.

وقد يلجأ الشخص في هذه الحالة، لإجبار نفسه على التقيؤ، وتناول الأدوية الملينة، وممارسة الرياضة إلى درجة الإرهاق، لمحاولة الحد من السعرات الحرارية أو حرقها.

- اضطراب النهم العصبي

يعاني الأشخاص المصابون باضطراب النهم العصبي من الإفراط في الأكل بكميات كبيرة يتبع هذا الإفراط في الأكل سلوكيات تعوض عن الإفراط في الأكل، مثل التقيؤ القسري، أو الإفراط في استخدام الملينات أو مدرات البول، أو الصيام، أو الإفراط في ممارسة الرياضة.

- اضطراب الشراهة للطعام:

يعاني هذا النوع من فقدان السيطرة على أكلهم لكن لا يتبعها سلوكيات تعويضية، ونتيجة لذلك، يعانون من زيادة الوزن و السمنة.

أعراض اضطراب الأكل

- تناول الطعام بشكل مقيد

- ⁠النحافة الشديدة

- ⁠السعي الدائم للنحافة وعدم الرغبة في الحفاظ على وزن طبيعي

- ⁠فقدان السيطرة على أنفسهم بسبب نوبات من تناول كميات كبيرة غير معتادة من الطعام

كيفية العلاج من اضطراب الأكل؟

ووضعت وزارة الصحة والسكان خطط علاجية لاضطراب الأكل:

- العلاج النفسي

- ⁠الاستشارات الغذائية

- ⁠رفع الوزن للمستوى الصحي ووقف الافراط في الطعام

- الأدوية التي قد تساعد في علاج بعض اضطرابات الأكل والقلق المتزامن أو الاكتئاب المصاحب لها.