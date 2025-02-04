الامارات | انتبهوا يا جميع الرجال.. الشاب الرومانسي أراد أن يُفاجئ عروسه فوقع في موقف محرج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع شاب صيني في موقف محرج عندما تقدم لخطبة صديقته بشكل ظنه رومانسياً، إذ وضع الخاتم الذهبي في كعكة معدة مسبقاً، ليفاجئ بعروسه تأكل الحلوى و«تمضغ الخاتم».

وشاركت العروس - واسمها ليو وهي من جنوب الصين - الموقف على منصة بارزة على وسائل التواصل الاجتماعي. واختارت عنوان منشور خاص قائلة: «انتبهوا، يا جميع الرجال: لا تخبئوا خاتم الخطوبة في الطعام!»

وروت أنها عادت إلى المنزل جائعة ذات مساء وأكلت على الفور الكعكة التي أعدها لها، مضيفة ضاحكة: «كانت الكعكة مغطاة بطبقة سميكة، لذلك كنت أمضغها فقط حتى قضمت شيئاً صلباً. فبصقته على الفور».

وفي البداية، افترضت ليو أن المشكلة تتعلق بجودة الكعكة واستعدت لتقديم شكوى ضد المخبز. ومع ذلك، لاحظ صديقها انزعاجها، ففحص الكعكة، وبعد مسح الجسم الغريب، كشف بخجل: «عزيزتي، أعتقد أن هذا قد يكون الخاتم الذي كنت سأتقدم لك به».

واعتقدت ليو أنها مزحة في البداية، ولكن بعد فحص أكثر دقة، أدركت أن الجسم الغريب كان في الواقع خاتماً ذهبياً.

وفي موقف محرج، سألها صديقها بتوتر: «ماذا نفعل الآن؟ هل يجب أن أركع؟» فضحكت ليو وشجعته على المضي قدماً في عرض الزواج، ووسط الكثير من الضحك، وافقت بفرح.

وقالت العروس لصحيفة «شياوشيانغ مورنينج هيرالد»: «ستكون هذه ذكرى لن ننساها أبداً، لكن طريقة العرض هذه محفوفة بالمخاطر بعض الشيء. آمل أن يأخذ الآخرون قصتنا كتحذير ويتجنبوا تجربتها بأنفسهم».