الفرق بين الكحل الجيل والكحل السائل... أيهما الأنسب لمكياجك؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 فبراير 2025 11:50 صباحاً - الفرق بين الكحل الجيل والكحل السائل... أيهما الأنسب لإطلالتك سواء كنتِ ترغبين في اعتماد مكياج عيون ناعم لإطلالة يومية أو مكياج درامي لسهراتك، فإن الكحل يُعد من أهم أدوات المكياج التي تبرز جمال عينيك وتعزز سحرهما، الكحل ليس مجرد أداة تجميلية فحسب، بل هو لمسة سحرية تضفي على عينيك بريقاً وجاذبية لا تُقاوم.

بين الكحل الجيل بتركيبته الكريمية الناعمة والكحل السائل الذي يتيح لك رسم خطوط دقيقة وجريئة، يكمن سر الحصول على مكياج عيون مثالي، ولكن كيف تختارين نوع الكحل المناسب لإطلالتك؟ تابعِي مع "الخليج 365" الآتي، وتعرفي إلى الفرق بين الكحل الجيل والكحل السائل، واستخداماتهما في المكياج.

الكحل الجيل.. مميزاته واستخداماته في المكياج

امرأة تجدد عينيها بالكحل

يتميز الكحل الجيل، بتركيبة كريمية ناعمة، مما يجعل تطبيقه سهلاً ومريحاً، بفضل قدرته على التمازج بسهولة، يعدّ خياراً مفضلاً لمحبات المكياج اللواتي يبحثن عن تحقيق مظهر متنوع يجمع بين الجرأة والنعومة، عادةً ما يطبق الكحل الجيل على الجفون باستخدام فرشاة مخصصة، ويمكن استخدامه كخطوط دقيقة أو دمجه لمكياج أكثر نعومة، يتوفر الكحل الجيل بمجموعة واسعة من الألوان التي تناسب جميع الإطلالات، لا سيما المسائية، حيث يدوم لساعات طويلة دون أن يتلاشى.

استخدامات الكحل الجيل

رسم خط تحديد ناعم : باستخدام فرشاة دقيقة، طبقي الكحل الجيل لإنشاء خط تحديد بسيط يبرز جمال عينيك.

: باستخدام فرشاة دقيقة، طبقي الكحل الجيل لإنشاء خط تحديد بسيط يبرز جمال عينيك. إطلالة دخانية جذابة : مزج الكحل الجيل باستخدام فرشاة صغيرة، للحصول على مظهر دخاني جذاب يناسب إطلالتك المسائية.

: مزج الكحل الجيل باستخدام فرشاة صغيرة، للحصول على مظهر دخاني جذاب يناسب إطلالتك المسائية. تحديد مدمع العين : بفضل تركيبته الكريمية، يمكن استخدام الكحل الجيل، لتحديد خط الماء الداخلي للعين دون تحسس.

: بفضل تركيبته الكريمية، يمكن استخدام الكحل الجيل، لتحديد خط الماء الداخلي للعين دون تحسس. رسم أيلاينر مجنح : استخدام الكحل الجيل لرسم خط أيلاينر مجنح دقيق.

: استخدام الكحل الجيل لرسم خط أيلاينر مجنح دقيق. قاعدة لظلال العيون: استخدام الكحل الجيل كقاعدة لظلال العيون، حيث يعزز من لونها ويطيل من ثباتها.

إطلالات تناسب الكحل الجيل

الإطلالات اليومية : رسم خط ناعم وخفيف، مما يعزز جمال العين.

: رسم خط ناعم وخفيف، مما يعزز جمال العين. الإطلالات المسائية : رسم خط عريض من الكحل الجيل، للحصول على مظهر دخاني مكثف.

: رسم خط عريض من الكحل الجيل، للحصول على مظهر دخاني مكثف. الإطلالات الجريئة: رسم خطوط ملونة من الكحل الجيل، تناسب المناسبات الخاصة أو الحفلات.

طرق تطبيق الكحل الجيل باحترافية

إذا كنت مبتدئة؛ فابدئي برسم خط رفيع وقومي بتعديله تدريجياً. استخدمي فرشاة مائلة ودقيقة، للحصول على خطوط واضحة. تأكدي من غلق العبوة جيداً بعد الاستخدام لمنع جفاف المنتج. احرصي على تنظيف الفرشاة بانتظام، للحصول على تطبيق مثالي في كل مرة.

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الكحل السائل... مميزاته واستخداماته في المكياج

الكحل السائل، هو أحد أكثر مستحضرات المكياج شيوعاً في المكياج، بفضل تركيبته السائلة وفرشاته الدقيقة، يتيح رسم خطوط رفيعة وحادة بسهولة، تبرز جمال العينين، وتضفي لمسة أنيقة ومحددة على إطلالة المرأة، يتوفر الكحل السائل بتركيبات متنوعة تناسب مختلف الإطلالات اليومية والمسائية على حد سواء.

استخدامات الكحل السائل

رسم أيلاينر مجنح : الكحل السائل هو الخيار المثالي لرسم خط أيلاينر مجنح حاد ومتقن.

: الكحل السائل هو الخيار المثالي لرسم خط أيلاينر مجنح حاد ومتقن. تحديد العين بخط دقيق : رسم خطوط رفيعة على طول خط الرموش لإبراز العينين بطريقة طبيعية.

: رسم خطوط رفيعة على طول خط الرموش لإبراز العينين بطريقة طبيعية. إنشاء تصاميم فنية : استخدام الكحل السائل لإنشاء تصاميم فريدة ومبتكرة في مكياج العيون.

: استخدام الكحل السائل لإنشاء تصاميم فريدة ومبتكرة في مكياج العيون. إضافة تأثير درامي: رسم خطوط سميكة بالكحل السائل، للحصول على مظهر درامي يناسب المناسبات الخاصة والسهرات.

طرق تطبيق الكحل السائل باحترافية

إذا كنت مبتدئة؛ فاستخدمي شريطاً لاصقاً، لتحديد الزاوية المناسبة للأيلاينر. ارسمي خطاً رفيعاً، ثم عدّليه حسب الشكل المطلوب. استندي بمرفقك على سطح مستوٍ لتجنب الاهتزاز. تجنبي غلق عينيك فور التطبيق لتفادي التلطخ.

إطلالات تناسب الكحل السائل