أجمل قصات شعر كاريه موضة صيف 2025.. اعتمديها على طريقة النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 فبراير 2025 10:19 صباحاً - تبرز هذا العام قصات الشعر الكاريه بشكل لافت ومميز في العديد من إطلالات النجمات العالميات اللواتي تخلين عن الشعر الطويل، مع انتقاء موديلات قصات الشعر القصير العصرية التي ترسم صيحات الخصل الويفي أو المالسة بأساليب لافتة.

بعض نجمات العالم تألقن بقصات الشعر الكاريه بطول متفاوت كالشعر الكاريه القصير المتساوي الأطراف أو قصة الكاريه المدرج أو قصة الشعر الكاريه الطويل مع تسريحة الريترو الأنيقة.

ومن المعروف أن قصة الكاريه تُعَدُّ الأكثر نعومة وسهولة للمرأة؛ كونها من القصات العصرية والحيوية، إلا أن تسريحة الشعر الكاريه مع الغرة الويفي تمنح إطلالاتك طابعاً عصرياً بعيداً عن الكلاسيكية وتزيدك جمالاً وأنوثة بنعومتها وبساطتها، ويمكن اعتمادها في السهرات والمناسبات، وفي حياتك العملية واليومية.

كما أنها تمنحك إطلالة شبابية سواء كانت مع الغرة الويفي القصيرة أو الطويلة بأساليب عصرية لافتة، وهناك الكثير من موديلات الشعر الكاريه التي تمنحك لوكاً جديداً ولافتاً للنظر بعيداً عن الإطلالات الكلاسيكية.

إذا كنت ترغبين في الحصول على واحدة من قصات شعر كاريه موضة 2025 على غرار نجمات العالم؛ نرصد لك أجمل الخيارات لتتألقي بالأنسب لك.

قصة شعر كاريه متساوي الأطراف من ساندرا بولوك

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إذا كنت من محبات قصة الشعر الكاريه بطول متساوي الأطراف لحد الرقبة مع الغرة الطويلة مع الشعر؛ ننصحك باختيار النجمة ساندرا بولوك Sandra Bullock التي تألقت بهذه القصة الناعمة مع تسريحة الشعر الستريت المنسدل على كامل الوجه بالفرق الوسطي للغرة، هذه القصة تناسب صاحبات الوجه البيضاوي والدائري وتليق بكل الأوقات خاصة العمل والحياة اليومية.

قصة شعر كاريه مع الغرة القصيرة من تايلور سويفت

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ومن تفضل قصة شعر كاريه مع الغرة القصيرة، يمكن التألق بشعرك على طريقة النجمة العالمية تايلور سويفت Taylor Swift التي تخلت عن شعرها الطويل الأشقر معتمدة قصة الشعر الكاريه مع الغرة القصيرة الكثيفة التي غمرت الجبين بالكامل مع تسريحة شعر ناعمة وحيوية تناسب الشابات في أوقات العمل وخلال النهار، ويمكن لهذه القصة أن تناسب صاحبات الوجه الدائري والملامح الناعمة.

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قصة شعر كاريه مدرج من سيلينا غوميز

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وقد تناسب قصة الشعر الكاريه المدرج صاحبات الشعر الخفيف كونها تزيد من كثافة الشعر وتعطيه زيادة في الحجم؛ لذا ننصحك بها على طريقة النجمة سيلينا غوميز Selena Gomez التي تألقت بقصة الكاريه المدرج عن الأطراف مع تسريحة شعر طبيعية بالفرق الوسطي للغرة، ويمكن لهذه التسريحة الحيوية أن تزيدك أنوثة وتناسب وجهك الدائري أو البيضاوي.

قصة شعر كاريه متدرجة بخصل ريترو من كيندال جينر

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ومن الصيحات الجمالية التي تناسب الشابات قصة الشعر الكاريه المتدرجة بخصل ريترو عريضة وغير مستقيمة لتصل إلى حدود الأكتاف بأسلوب النجمة كيندال جينر Kendall Jenner، مع الحفاظ على الشعر مسحوب على الجوانب لتظهر تسريحة الشعر عفوية وبعيدة كل البعد عن المبالغة. هذه الصيحة طبقتها مع الغرة الجانبية الطويلة والمسحوبة مع الشعر المتدرج على جزء من الجبين بطريقة الريترو؛ لتترافق مع خصل الشعر القصيرة ذات التموجات الكاجوال والعصرية.

ما رأيك أيضاً بأن تستوحي قصات شعر للوجه الدائري من النجمات؟

قصة شعر كاريه قصير ريترو من زيندايا

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النجمة زيندايا Zendaya انضمت في الآونة الأخيرة إلى نجمات الشعر الكاريه متخلية عن شعرها الطويل، حيث رافقت قصة شعرها تسريحة الريترو مع الفرق الجانبي للغرة؛ فبدت إطلالتها شبيهة لنجمات الثمانينيات بخصل الريترو المصففة مع الشعر الكاريه القصير؛ ما أعطاها طابعاً راقياً وأنيقاً يناسب السهرات والعشاوات الفخمة.

قصة شعر كاريه قصير ويفي من تشارليز ثيرون

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وعلى طريقة النجمة الشقراء تشارليز ثيرون Charlize Theron، يمكنك التألق بقصة شعر كاريه قصير بتسريحة الويفي الطبيعية والناعمة مع الفرق الوسطي للغرة إذا كنت من صاحبات الوجه الطويل أو البيضاوي، حيث تليق هذه القصة بالشابات المواكبات للموضة خاصة مع تسريحة الويفي الطبيعي الذي يزيدك حيوية ونبضاً بالحياة.