5 فواكه تخلصك من مشكلات البشرة تمامًا.. مُعجزة طبيعية

القاهرة - سمر حسين - صحة

تصبغات البشرة والبقع، وتقشير الجلد، وظُهور الخلايا الميتة، من الأمراض الشهيرة المتعلقة بالبشرة، والتي تتطلب في كثير من الأحيان استشارة طبيب الجلدية، أو اللجوء لمستحضرات العناية بالبشرة أو الوصفات الطبيعية خوفًا من التأثيرات الجانبية.

تعتبر الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات ومضادات الأكسدة، التي ينصح بها خبراء التغذية، فهي مُعجزة طبيعية للعناية بالبشرة، إذ تمنحك الحصول على بشرة صحية ومُتوهجة دون استخدام المنتجات المحملة بالمواد الكيميائية.

فواكه تخلصك من مشكلات البشرة

وكانت الدكتورة إيمان سند، استشاري الجلدية، أوضحت لـ«الوطن» إن الوصفات الطبيعية التي تعتمد على مكونات من الطبيعة من شأنها علاج بعض المُشكلات الشائعة كالترطيب، أو الحد من حب الشباب وتقشير الجلد الميت، وعلاج التصبغات.

وحذرت الطبيبة من وضع الأقنعة الطبيعية المُعدة من الفواكه الطبيعة للوجه، إلا بعمل اختبار الحساسية للحصول على أفضل النتائج، دون آثار جانبية، ناصحة بضرورة استخدام الفواكه الطازجة لتجنب الحساسية.

فواكه تخلصك من مشكلات البشرة تمامًا

إليكِ طرق استخدام 5 فواكه للتخلص من مشكلات البشرة، وفقًا للموقع الهندي boldsky

قناع الموز والعسل:

الموز غني بالبوتاسيوم والسوائل، مما يجعله مهم للبشرة الجافة، ويعتبر العسل مرطبًا طبيعيًا يساعد على الاحتفاظ بالترطيب.

خذ موزة واحدة ناضجة وملعقة كبيرة من العسل العضوي، وامزجي الموز مع العسل بعد هرسه للحصول على عجينة ناعمة

ضعي الخليط بعناية على رقبتك ووجهك، ثم اشطفيه بالماء الفاتر بعد تركه لمدة 15 إلى 20 دقيقة. يترك البشرة ناعمة ونضرة، ويزيد من مرونتها، ويغذي الوجه.

قناع الليمون والبابايا:

الإنزيم الموجود في البابايا، يزيل خلايا الجلد الميتة، كما يعمل حمض الستريك الطبيعي الموجود في الليمون على تفتيح البقع الداكنة والعيوب.

أضف نصف كوب من البابايا الناضجة المهروسة وملعقة صغيرة من عصير الليمون في وعاء، حتى تتشكل عجينة ناعمة، مع تجنب المنطقة المحيطة بعينيك، واشطفيه بعد من عشر إلى خمس عشرة دقيقة.

قناع الفراولة والزبادي الفراولة:

تحتوي الفراولة على نسبة عالية من فيتامين C المضاد للأكسدة وحمض الساليسيليك الذي يحارب حب الشباب، في حين أن حمض اللاكتيك الموجود في الزبادي يقشر البشرة ويرطبها بلطف، فيمنع القناع الصحي، ظهور البثور ويقلل الاحمرار ويقشر خلايا الجلد الميتة.

ستحتاجين إلى 4-5 حبات من الفراولة الطازجة ومزجها مع ملعقين من الزبادي.

ضعيه ودلكي بلطف بحركات دائرية على وجهك، قبل غسله، واتركيه لمدة عشر دقائق.

قناع الخيار والأفوكادو:

الخيار يهدئ ويبرد، بينما توفر الدهون المغذية الموجودة في الأفوكادو تغذية عميقة للبشرة الملتهبة أو الحساسة، كما إنه يرطب بشكل كبير ويهدئ الالتهاب ويقلل الاحمرار.

خذ نصف ثمرة أفوكادو مهروسة ناضجة وشريحتين من الخيار، واخلطي المكونين، ثم استرخي لمدة 15 دقيقة، واستخدم الماء البارد للشطف.

قناع قشر البرتقال والحليب:

البرتقال مليء بمضادات الأكسدة وفيتامين C، فتعمل قشور البرتقال على تعزيز شباب البشرة عن طريق القضاء على الجذور الحرة، كما أن اللاكتيك الموجود في الحليب يقشر البشرة، القناع يحسن اللمعان، ويشجع على توحيد اللون، وينشط البشرة المجففة.

سوف تحتاجين إلى ملعقة كبيرة من مسحوق قشر البرتقال المجفف وملعقتين كبيرتين من الحليب الخام،امزجيه جيدًا ثم قم بتطبيقه واتركه لمدة 15 دقيقة، وفي النهاية يغسل بالماء الفاتر.