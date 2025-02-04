الامارات | «البوت الضخم».. واثق الخطوة في الشتاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخطف «البوت» الأنظار إليه بالنعل الضخم في شتاء 2025، ليمنح المرأة إطلالة تعكس تفرد أسلوبها وثقتها بنفسها.

وأوردت مجلة Instyle المعنية بالموضة والجمال في موقعها على الإنترنت، أن البوت يتألق هذا الموسم بنعل ضخم XXL ليمنح المرأة إطلالة لافتة تعبر عن القوة وتنم عن الثقة، فضلاً عن الإحساس بالثبات والاستقرار أثناء المشي.

وعن كيفية التنسيق، أوضحت المجلة أن التباين يمثل كلمة السر، إذ ينبغي تنسيق البوت ذي النعل الضخم مع ملابس تتحلى بالرقة، على سبيل المثل فساتين انسيابية أو فساتين تزدان بنقوش الزهور؛ إذ تخلق هذه التوليفة تبايناً مميزاً.

كما يمكن خلق هذا التباين من خلال تنسيق البوت ذي النعل الضخم ضمن إطلالة تعول على المزج بين الخامات، على سبيل المثال تنسيق التريكو مع الجلد أو إطلالة تعول على الجمع بين الطويل والقصير.