الامارات | عناوين «محمد بن راشد للمعرفة» تزيّن معرض القاهرة للكتاب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة أحدث عناوينها المميزة، خلال مشاركتها في الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025.

وتأتي الإصدارات في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى إثراء المحتوى المعرفي العربي، في مجالات اللغة والنقد الأدبي وأدب الأطفال والعلوم، التي تسهم في تحفيز الجيل المقبل من الكتّاب، وإثراء الفكر العربي، وتوسيع نطاق تأثيره عالمياً.

وتضمنت الإصدارات كتاب «الأشباه والنظائر في النحو» للإمام جلال الدين السيوطي، الذي يعد مرجعاً موسوعياً في النحو والصرف، وجاءت هذه الطبعة لعام 2025 بتحقيق نخبة من علماء اللغة العربية البارزين وهم: الدكتور عبدالإله نبهان، والدكتور غازي مختار طليمات، والدكتور إبراهيم محمد عبدالله، والدكتور أحمد مختار الشريف، علاوة على «معجم الغني الزاهر» الذي يعد إنجازاً علمياً فريداً تهديه المؤسسة للمكتبة العربية، تتويجاً لجهدها الطويل في البحث والتقصي، وموجهاً إلى فئة الشباب ومخاطباً لهم بما يناسبهم في كل المجالات، إذ يمتاز بتركيزه على الشواهد الاستعمالية، متضمناً ما يزيد على 10 آلاف شاهد حي، منها أكثر من 2000 آية من القرآن الكريم، إضافة إلى نحو 66 ألف مدخل لغوي، غطت جميع مجالات الحياة.

كما شملت الإصدارات سلسلة ثرية بالمعلومات والإحصاءات التفصيلية تحت عنوان «الاحتباس الحراري»، وتمتاز بتوظيفها لغة سهلة وخالية من التعقيد من شأنها أن تحفز التفكير المنطقي لدى القارئ.

وتميزت الإصدارات أيضاً بكتاب «دبي.. أماكن وأسماء»، الذي يعد واحداً من الكتب التي تبحث بشكل علمي في جغرافية دبي من حيث أسماء مناطقها ومعانيها، وأسباب تسمياتها، ويسلط الضوء على الكتب التي تغوص في تاريخ المكان وجغرافيته، راصدة رحلة التطور والحداثة، ويتضمن خرائط وصوراً لمعالم المدينة.

وفي النقد الأدبي تضمنت الإصدارات كتاب «جماليات الإطار.. قراءة في النصوص الموازية.. مجموعة الشاعر أحمد الملا (يا له من يوم هائل) نموذجاً»، للكاتبة عهود منصور حجازي، إضافة إلى كتاب «هسيس الخور.. دراسة في حياة وأدب إبراهيم بوملحة» لعبيد إبراهيم.

وتضمنت قائمة إصدارات المؤسسة أيضاً كتب: «تحولات التجربة الشعرية.. دراسة في شعر حسن علي النجار» للكاتب الدكتور منتظر حسن الحسني، وكتاب «تمثيلات الجسد الانضباطي في المتخيل الروائي» لأميرة بنت حميد أحمد الغامدي، وهو قراءة لرواية الكاتب البريطاني جورج أورويل الشهيرة «1984»، المنشورة في عام 1949، إلى جانب كتاب «سيميوطيقا السرد القصصي.. حكايات أُمنا الشجرة أنموذجاً» لسمية علي رهيف، وهو قراءة نقدية لبنيان القصة القصيرة في مجموعة «حكايات أمنا الشجرة» تقوم على توظيف التفاصيل النفسية والاجتماعية في مظاهر الحياة العادية الجارية.

وتضمنت الإصدارات كتاب «علوم المعرفة» للدكتور خالد عبدالفتاح، الذي يقدم إطاراً شاملاً لعلوم المعرفة ومكوناتها وآليات اكتسابها وقياس أثرها العلمي.

قصص للأطفال

شملت إصدارات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة 10 قصص للأطفال، ثمرة برنامج دبي الدولي للكتابة، وهي: «عازف المجازف»، و«البالونة ذات العيون»، و«بيّوض»، و«دفدوفة تقفز فرحاً»، و«خارج الفرو داخل العالم»، و«حال كرستال»، و«الرسم بالناي»، و«وسادة نوح»، و«اختفاء يوم العطلة»، و«عزوز النورس العجوز».

• «الأشباه والنظائر» للإمام السيوطي يعد مرجعاً موسوعياً، وجاء في طبعة جديدة لعام 2025.