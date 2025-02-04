الامارات | مهرجان طيران الإمارات للآداب يطلق «أصوات أجيال المستقبل 5»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مهرجان طيران الإمارات للآداب، الذي اختتمت فعاليات دورته الـ17 أمس، المجموعة الخامسة من سلسلة مختارات «أصوات شابة من شبه الجزيرة العربية»، وهي قصص متميزة من تأليف أكثر من 20 كاتباً من الذين فازوا في مسابقة «أصوات أجيال المستقبل» في المنطقة بدورتها لعام 2024.

ورحبت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، سفيرة النوايا الحسنة لمبادرة «أصوات أجيال المستقبل»، خلال حفل الإطلاق، بكل من الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، رئيسة ومديرة تنفيذية للمسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة لتغير المناخ، والشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، إضافة إلى أكثر من 450 ضيفاً، وكتّابٍ من حول العالم، وعائلات المبدعين الصغار، إضافة إلى داعمي «أصوات أجيال المستقبل».

وقالت الشيخة حصة بنت حمدان: «فخورة بالصغار المبدعين الذين أظهروا لنا كيف يمكن الجمع بين الموهبة الكتابية والاهتمام العميق بكوكبنا.. هذه المبادرة قريبة جداً من قلبي، وأشكر كل من دعمها طوال هذه الأعوام».

ووجّهت «تحية خاصة للأطفال الذين يضعون شغفهم في كل كلمة من قصصهم المدهشة والمهمة، من خلال استخدام خيالهم كأداة للتغيير، هم سفراء حقيقيون لكوكبنا الأرض.. أشجعكم على قراءة أعمالهم، والاستماع إليها، ومنحهم الدعم الذي يستحقونه».

وشهد الحفل قراءات لمقتطفات من الكاتبين الفائزين، لجين وسام الحلبي ومحمد حمدان صديقي، باللغتين العربية والإنجليزية على التوالي، وقدّم الفنان الإماراتي زايد الزعابي مقطوعة على البيانو أسرّت الحضور.

من جانبها، أعربت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب المديرة الإدارية لدار «ELF» للنشر، أحلام بلوكي، عن سعادتها لرؤية مدى الإبداع والابتكار في أحدث نسخة من كتاب «أصوات شابة من شبه الجزيرة العربية»، مؤكدة أهمية الحدث مع بدء المشروع في مرحلته الثانية.

وتقدم القصص لمحة عن رؤى الكتّاب لمستقبل أكثر إشراقاً، مستوحاة من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وكلها مصورة من قبل فنانين محليين موهوبين حضروا إطلاق الكتاب.

وأطلقت مبادرة «أصوات أجيال المستقبل» برعاية «اليونسكو»، وبدعم من الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، في عام 2019، بهدف تعزيز الاستدامة، ودعماً لاتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، من خلال مسابقة الكتابة الإبداعية للأطفال.

يشار إلى أن باب التقديم للدورة السادسة مفتوح للمشاركة باللغتين العربية والإنجليزية، إذ تُشجع المبادرة الكُتّاب الصغار في أنحاء الإمارات الذين تراوح أعمارهم بين ثمانية و12 عاماً على المشاركة. ويجب أن تراوح القصص بين 600 و1500 كلمة، وأن تسلط الضوء على آمال الكاتب وأحلامه لمستقبل مستدام، مع دمج هدف واحد على الأقل من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة عن رؤى أصحابها لمستقبل أكثر إشراقاً، مستوحاة من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

لمسة وفاء جديدة



قدمت المسابقة لمسة وفاء جديدة في دورتها لعام 2025، وهي جوائز «المعلمون الروّاد»، المبادرة التي تأتي لتقدير الجهود الرائعة والتفاني للمعلمين الذين يلهمون الجيل المقبل من الكُتّاب والمفكرين الشباب.

حصة بنت حمدان:

• تحية خاصة للأطفال الذين يضعون شغفهم في كل كلمة من قصصهم المدهشة والمهمة.

• القصص تقدم لمحة عن رؤى أصحابها لمستقبل أكثر إشراقاً.