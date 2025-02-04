لايف ستايل

الامارات | النظارات الشمسية تساير العصر بشكل بيضاوي

0 نشر
برلين - د.ب.أ 0 تبليغ

  • الامارات | النظارات الشمسية تساير العصر بشكل بيضاوي 1/2
  • الامارات | النظارات الشمسية تساير العصر بشكل بيضاوي 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن النظارات الشمسية تساير العصر بشكل بيضاوي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطغى الشكل البيضاوي على موضة النظارات الشمسية خلال هذا العام، ليضفي على المظهر لمسة جاذبية أنيقة تساير روح العصر.

وقال خبراء مجلة Stylebook المعنية بالموضة والجمال، إن الشكل البيضاوي للنظارة الشمسية يناسب بصفة خاصة الوجوه ذات الشكل المربع، والوجوه ذات الزوايا، إذ يعمل على تحقيق توازن لطيف، ويجعلها تبدو أقل حدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements