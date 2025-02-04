الامارات | النظارات الشمسية تساير العصر بشكل بيضاوي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطغى الشكل البيضاوي على موضة النظارات الشمسية خلال هذا العام، ليضفي على المظهر لمسة جاذبية أنيقة تساير روح العصر.

وقال خبراء مجلة Stylebook المعنية بالموضة والجمال، إن الشكل البيضاوي للنظارة الشمسية يناسب بصفة خاصة الوجوه ذات الشكل المربع، والوجوه ذات الزوايا، إذ يعمل على تحقيق توازن لطيف، ويجعلها تبدو أقل حدة.