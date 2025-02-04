الامارات | «قرية بن درويش التراثية».. نافذة على الماضي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 04 فبراير 2025

رأس الخيمة - وام

زار الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، يرافقه الشيخ حميد بن محمد بن جاسم القاسمي، متحف «قرية بن درويش التراثية» في منطقة الظيت برأس الخيمة.

وأعرب الشيخ طالب بن صقر القاسمي عن إعجابه بمقتنيات المتحف وأقسامه، وما يتميز به من تنظيم واهتمام، مشيراً إلى أن المتاحف والقرى التراثية تهدف إلى حماية الثقافة المحلية والتراث الإماراتي من الاندثار، باعتبارهما جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية التي نعتز بها، ونحرص على غرسها في نفوس الأجيال.

وأكد أن دولة الإمارات اهتمت بالتراث وتوثيق حياة الآباء والأجداد، مشيداً بالجهود التي بذلها علي بن درويش في إبراز التراث الوطني والشعبي.

من جانبه، قال علي بن درويش إن المتحف يحتضن الكثير من المقتنيات التراثية النادرة والفريدة، إلى جانب عدد من المصاحف القديمة والمخطوطة والعملات القديمة، لتشكل نافذة حيّة تروي الماضي لكل شغوف به وراغب في التعرف إلى تراث وثقافة هذه الأرض.