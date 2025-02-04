الامارات | العلماء يطورون خرسانة تذيب الثلوج من تلقاء نفسها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دفعت التوقعات بانخفاض درجات الحرارة واحتمالية هطول ثلوج على مدينة فيلادلفيا الأميركية، إلى وضع طبقات من ملح الطرقات لمنع تراكم الجليد والثلوج على الأرصفة والشوارع، لكن ماذا إذا كان يمكن للرصيف أن يذيب الجليد من تلقاء نفسه؟ حيث ذكرت صحيفة «فيلادلفيا أنكوايرر» أن هذا هو الهدف من مشروع استمر ثلاثة أعوام في جامعة دريكسل، لتطوير خرسانة ذاتية التسخين، يمكن أن تبقي الشوارع آمنة من الطقس الجليدي، إضافة إلى تجنب المخاوف المتعلقة بالبيئة والكلفة المرتبطة بملح الطرقات التقليدي.

وقال الأستاذ المساعد في مجال الهندسة، الذي يقود معمل مواد البنية التحتية المتقدمة بجامعة دريكسل، أمير فارنام، إن وضع طبقة ملح الطرقات على الشوارع يتطلب قوة عاملة، ويمكن أن يلحق الضرر بالطرق ويلوث التربة، وأضاف: «لقد أردنا التوصل لحل بديل»، لكنه استدرك: «لا يتعين على فيلادلفيا أن تتخلى بعد عن كاسحات الثلج».