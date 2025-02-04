الامارات | مخرج كندي يفوز بالجائزة الكبرى في «غيرارميه»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فيلم «إن إيه فايولنت نيتشر»، للمخرج الكندي كريس ناش، أول من أمس، بالجائزة الكبرى في مهرجان غيرارميه للأفلام الخيالية في شرق فرنسا.

ويتمحور الفيلم حول قاتل سفّاح يخرج من قبره ليبدأ مهمة الانتقام، بعدما سُرِقت منه قطعة فنية ثمينة أهدتها له والدته، وكان ضحاياه مجموعة من الشباب الذين خرجوا للتنزه في البرية في أونتاريو.

وحاز فيلم الرعب استحسان لجنة التحكيم في الدورة الـ32 من المهرجان، برئاسة الممثلة الفرنسية الهندية الأصل، فيمالا بونس، واستلهم كريس ناش فيلمه الروائي الطويل الأول من مخرجين مثل غاس فان سانت وتيرينس ماليك، معتمداً اللقطات الثابتة الطويلة من دون موسيقى تصويرية أصلية.

وكانت كندا حاضرة بقوة في المهرجان، إذ تقاسم فيلم «رومرز»، للكنديين غي مادين وإيفان وغالين جونسون، جائزة لجنة التحكيم مع فيلم «إكزوما» للكوري الجنوبي جانغ جاي هوين.