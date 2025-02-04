«إزاي أخس من غير ريجيم».. نصائح لفقدان الوزن دون اتباع نظام غذائي معين

القاهرة - سمر حسين - صحة

الوصول لجسم ممشوق وخسارة الوزن أمر يسعى له العديد من الأشخاص، إلا أن الحميات الغذائية الصحية والصارمة كثيرًا ما تعوق تحقيق الهدف، بسبب رغبة الكثير في عدم الابتعاد عن الأكلات المحببة لهم، فخسارة الوزن بدون اتباع ريجيم صارم ممكنة، لكن يتطلب الأمر بعض التعديلات في العادات اليومية، مثل زيادة النشاط البدني بشكل عام، سواء عبر المشي أو ممارسة الرياضة الخفيفة التي يمكن أن تساهم في حرق السعرات الحرارية، مع تحسين عادات الطعام، والتركيز على الأطعمة الصحية مثل الفواكه، والخضروات، والبروتينات النباتية والحيوانية، وتناول الماء بكميات كافية، ما يساعد على تحفيز عملية الأيض ويقلل من الشعور بالجوع.

نصائح لفقدان الوزن دون اتباع أنظمة الريجيم

وقدم طبيب التغذية العلاجية، الدكتور رامي صلاح الدين، لـ«الوطن»، نصائح لفقدان الوزن دون اتباع أنظمة الريجيم، جاءت على النحو التالي:

الامتناع عن الأكل ليلًا.

تناول كوب من الشاي الأخضر بعد الطعام.

تناول 3 لترات من الماء في اليوم

القيام بتمارين الجري في المكان يوميًا في الصباح لمدة 10 دقائق.

الحرص والمداومة علة تمرين الشهيق والزفير للبطن: «شفط البطن، وزيادة المدة بالتدريج».

حاول استبدال الشوكولاتة بعلبة زبادي مع كيوي، لسعرات حرارية أقل، وأكثر صحة.

استبدال العيش الفينو بالخبز البلدي.

ابدأ تناول الطعام بكوب من الماء الكبير، ثم السلطة، ثم البروتين، وفي النهاية تناول النشويات.

حاول التقليل من كمية النشويات المعتادة «الأرز»: «كل 3 أيام نقلل معلقة، لحد الوصول لنصف الكمية، والتي توفر الشبع أيضًا»

تناول قطعة صغيرة جدًا مت الحلويات «قد ربع كف الأيد» لتزويد الجسم بالطاقة دون الشعور بالحاجة لها.

تناول المياه بكثرة.

ممارسة تمارين الكاريو (المشي)