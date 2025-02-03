أكلة شتوية تخفض الكوليسترول وتعالج السكر بالدم.. موجودة في كل مكان

القاهرة - سمر حسين - صحة

ارتفاع الكوليسترول في الدم، من المشكلات التي تعاني منها فئات مختلفة، خاصة ممن يعانون من تاريخ وراثي مرضي، إذ تطول رحلة العلاج، والتي عادًة ما يوصي الأطباء خلالها بالعلاج الدوائي مع الالتزام بنظام غذائي صحي، وتجنب الأكلات الدهنية والمقلية والتي تحتوي على السكريات.

وتتشابه أسباب ارتفاع الكوليسترول، مع مسببات مرض السكري، والذي يتحكم فيه في كثير من الأحيان الإفراط في السكريات وتناول أكلات غير صحية، لذا تبدأ الوقاية والعلاج من الغذاء أيضًا.

أكلة شتوية غير متوقعة تخفض الكوليسترول وتعالج السكر في الدم

وأوصى الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية، بتناول الذرة المشوية التي يكثر تناولها في الشتاء، والتي لها عديد من الفوائد على الصحة، تحديدًا لمرضى الكوليسترول والسكر.

فوائد صحية كبيرة للذرة المشوية.. ما هي؟

وشرح الدكتور محمد العربي، لـ«الوطن» 6 فوائد صحية تعزز الأجهزة الحيوية للجسم، على النحو التالي:

- غني بالألياف، ما يزيد من الإحساس بالشبع، كما يعد مفيد كوجبة بينية بالنسبة لمتبعي الحميات الغذائية، ما يزيد الشعور بالشبع، ويساعد على تقليل الإمساك.

- من مضادات الاكسده التي لها دور في الوقاية لمعظم الأمراض الخطيرة.

- له دور في تقليل الكوليسترول الضار.

- يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم.

- غني بالزنك والماغنيسيوم والفوسفور وحمض الفوليك، وهي عناصر مفيدة للحوامل، تحديدًا في تعزيز الجهاز العصبي بالنسبة للجنين

- غني بمعظم الفيتامينات الضرورية للجسم مثل فيتامين A,B,E

أضرار الإفراط في تناول الذرة المشوية

وأوضح استشاري التغذية العلاجية أضرار الإفراط في تناول الذرة المشوية، إذ أوضح أن تناوله بشكل مستمر ومُفرط له عدة أضرار على النحو التالي:

- زيادة الوزن.

- تسبب حساسية الأكل

وأوضح الطبيب إن «كوز» ذرة صغير يعادل 80 سعرا حراريا.