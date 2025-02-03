كيف أعالج شعري بعد سحب اللون؟ 10 خطوات عليك الالتزام بها لنتائج رائعة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2025 01:31 مساءً - هل أنتِ من عاشقات تغيير لون الشعر بين فترة وأخرى لمواكبة أحدث صيحات ألوان الشعر، ككثيرات من النساء؟ لكن هل تعلمين أن عملية سحب اللون تظل من أكثر الخطوات التي قد تؤثر على صحة شعرك وتجعله عرضة للتلف والجفاف، خاصة إذا لم تعتني به بالطريقة الصحيحة؟ فإزالة الصبغة من الشعر تعني فقدانه جزءاً كبيراً من البروتينات والزيوت الطبيعية التي تحافظ على قوته ومرونته، مما يجعله هشاً ومتقصفاً في كثير من الأحيان.

لكن لا تقلقي، فبإمكانك علاج شعرك بعد سحب اللون وإعادة الحيوية إلى خصلاتك وتحسين مظهرها؛ من خلال اتباع روتين عناية مكثف، يشمل الترطيب العميق، والتغذية بالمكونات الطبيعية، واستخدام المستحضرات المناسبة التي تساعد على استعادة نعومته ولمعانه.

فإذا كنتِ قد خضعتِ لهذه التقنية أو تخططين لذلك، نقدم لك دليلاً شاملاً يتضمن 10 خطوات لعلاج الشعر بعد سحب اللون وإعادته إلى حالته الصحية.

مد الشعر بالترطيب العميق لتعويض فقدان الرطوبة منه

بعد سحب اللون، يصبح الشعر أكثر جفافاً؛ بسبب فقدان الزيوت الطبيعية منه. لذلك، احرصي على استخدام قناع ترطيب عميق مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع. واختاري ماسكات الشعر التي تحتوي على زبدة الشيا، زيت الأرغان، أو زيت جوز الهند، فهي مكونات غنية تغذي شعرك بعمق، وتعيد إليه المرونة والنعومة.

استخدام الشامبو والبلسم المخصصيْن للشعر المصبوغ

ابتعدي عن استخدام أنواع الشامبو القاسية التي تحتوي على السلفات والكبريتات وغيرهما من المواد القاسية التي تلحق ضرراً بالشعر؛ لأنها تزيل الزيوت الطبيعية من الشعر وتزيد من جفافه. بدلاً من ذلك، استخدمي شامبو وبلسماً مخصصيْن للشعر المعالج كيميائياً، ويفضّل أن يكونا غنييْن بالبروتينات والأحماض الأمينية التي تعمل على تقوية الشعر.

العلاج بالبروتين لتعزيز قوة الشعر

سحب اللون يؤدي إلى تفكيك روابط البروتين داخل ألياف الشعر، مما يجعله هشاً وضعيفاً. لذا، احرصي على استخدام علاجات البروتين بشكل منتظم، مثل تلك التي تحتوي على الكيراتين أو الكولاجين، حيث تساعد في إعادة بناء ألياف الشعر وتقليل التقصف، وبالتالي إعادة الحياة والحيوية إلى خصلاته.

إليك هنا تفاصيل علاج الشعر بالبروتين Protein for Hair

تجنب التعرض للحرارة العالية بشكل مفرط

بعد سحب اللون، يصبح الشعر أكثر حساسية للحرارة، لذلك يفضل تجنب أدوات التصفيف ذات الحرارة العالية قدر الإمكان، مثل مجفف الشعر والفير. وإذا كنتِ بحاجة ملحّة إلى استخدامها، فلا تنسي تطبيق بخاخ الحماية من الحرارة؛ للحفاظ على صحة شعرك والحد من تلفه.

استخدام الزيوت الطبيعية لحماية الشعر

زيوت طبيعية للشعر



الزيوت الطبيعية تعد من أفضل العلاجات التي تساعد في استعادة صحة الشعر بعد سحب اللون. جربي تطبيق زيت الأرغان أو زيت جوز الهند أو زيت اللوز الحلو أو زيت بذور العنب أو زيت جوز الهند على أطراف شعرك يومياً، فهذه الزيوت تمنحه الترطيب واللمعان وتحميه من العوامل الخارجية الضارة.

قص الأطراف المتضررة بانتظام

سحب اللون قد يؤدي إلى تقصف الأطراف، لذا من الأفضل قص الأطراف المتضررة كل شهرين؛ للحفاظ على مظهر الشعر الصحي وتعزيز نموه بشكل أسرع، علماً بأن هذه الخطوة ضرورية جداً في روتين العناية بالشعر بشكل عام وليس فقط بعد سحب اللون.

تفادي الصبغات القاسية بعد سحب اللون

إذا كنتِ تخططين لصبغ شعرك بعد سحب اللون، فاختاري صبغات الشعر الخالية من الأمونيا والمواد القاسية، وتلك التي تحتوي على مكونات مغذية. كما يمكنكِ تجربة الصبغات الطبيعية مثل الحناء؛ للحفاظ على صحة الشعر والحد من الأضرار التي قد تلحق بشعرك.

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اعتماد روتين عناية ليلي لحماية شعرك

النوم على وسادة من الحرير أو الساتان يساعد على تقليل الاحتكاك وحماية شعرك من التشابك والتكسر أثناء النوم، كما يمكنكِ تطبيق بضع قطرات من سيروم الشعر على أطراف خصلاتك قبل الخلود إلى النوم؛ لتعزيز ترطيبه وحمايته.

استخدام الخلطات الطبيعية لترميم الشعر

امرأة تتمتع بشعر طويل وجذاب



يعد دعم شعرك بوصفات طبيعية بين الحين والآخر خطوة رائعة للعناية به بعد سحب اللون، مثل ماسك الأفوكادو وزيت الزيتون، أو ماسك البيض والعسل، فهذه المكونات الطبيعية تحتوي على عناصر مغذية تساعد على استعادة صحة شعرك وحيويته ولمعانه بعد سحب اللون منه.

اتباع نظام غذائي غني بالفيتامينات

لا يقتصر علاج الشعر المتضرر بعد سحب اللون على العناية الخارجية به فقط، بل يجب أيضاً الاهتمام بصحتك من الداخل؛ فتنعكس صحة وجمالاً على شعرك. لذلك، احرصي على تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات، الأحماض الدهنية أوميغا 3، والفيتامينات مثل البيوتين وفيتامين E، فهي مكونات تعمل على تعزيز نمو الشعر وتحسين جودته وملمسه.

نصيحة ذهبية: التزمي بروتين عناية خاص

العناية بالشعر بعد سحب اللون تتطلب التزاماً بروتين عناية خاص؛ للحفاظ على قوته وحمايته من الجفاف والتقصف. احرصي على الترطيب العميق، استخدام المنتجات المناسبة، تجنّب الحرارة، والتغذية السليمة، وستلاحظين تحسناً واضحاً في صحة شعرك واستعادة نعومته ولمعانه.