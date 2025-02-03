4 صيحات مكياج جريئة لفتتنا مع انطلاق أسبوع دبي للموضة لخريف وشتاء 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2025 01:31 مساءً - مع انطلاق أسبوع دبي للموضة لخريف وشتاء 2025، تضمنت عروض الأزياء صيحات جمالية جريئة تعكس طابع الابتكار والفخامة؛ حيث طغى التركيز على مكياج العيون الذي جمع بين الكلاسيكية والجرأة العصرية. فتميزت منصات العروض بإطلالات آسرة جسّدت التباين بين الدراما والرومانسية، وجاءت بألوان ولمسات فنية غير متوقعة.

وقد اخترنا لكِ في "الخليج 365" 4 صيحات مكياج جريئة طغت على انطلاقة أسبوع دبي للموضة لخريف وشتاء 2025، مستوحاة من إبداعات دور الأزياء العالمية: أنجيلو إستيرا، تونتون، مانيل، وزينة زكي.

موضة الأيلاينر الدرامي الأسود المسحوب بأسلوب أنجيلو إستيرا

من عرض أنجيلو إستيرا Angelo Estera- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



في عرض المصمم العالمي أنجيلو إستيرا Angelo Estera، برزت موضة العيون المحددة برسمات أيلاينر درامية مستوحاة من أسلوب السموكي العصري؛ إذ جاء المكياج مرتكزاً على تحديد العين بالكحل الأسود بطريقة قوية تمتد إلى خارج الجفن بزاوية حادة، ما منح النظرات طابعاً حاداً ودرامياً. كما تم مزج الظلال الداكنة على الجفون العلوية والسفلية، مما أضفى تأثيراً غامضاً وجذاباً، مثاليّاً لمحبات المكياج القوي. في المقابل، تم اعتماد الشفاه الطبيعية المات ومكياج البشرة المصقول بأسلوب ناعم، مع لمسة من البلاش المشمشي على الخدود، ما صنع توازناً وتناسقاً في مكياج إستيرا.

موضة أحمر الشفاه البرغندي اللامعة من توقيع تونتون

من عرض تونتون Tonton- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



في عرض المصمم العالمي تونتون Tonton خلال أسبوع دبي للموضة لموسم خريف وشتاء 2025، كان المكياج جريئاً أيضاً، لكن لجهة الشفاه وليس العيون، حيث تم اعتماد موضة أحمر الشفاه البرغندي الغلوسي، ما أبرز الشفاه بأسلوب قوي. فيما جاء مكياج العيون ناعماً ليخفف من حدة مكياج الشفاه القوي، وليخلق توازناً بين العيون والشفاه، حيث جاءت العيون محددة بأسلوب ناعم وبسيط، من خلال استخدام ظلال عيون بتدرجات رمادية وفضية ولمسة من اللون النيود على الجفن المتحرك، مع لمسة مضيئة عند الزاوية الداخلية للعين، مما عزز من إشراقة النظرة وجعلها أكثر إشعاعاً تحت أضواء العرض. أما مكياج البشرة فجاء بتركيبة خفيفة أبرزه البلاش المشمشي على أعلى الخدود.

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مكياج العيون المستوحى من السبعينات في عرض مانيل

من عرض مانيل Manel- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



أما المصمم العالمي مانيل Manel فقدم لمسة ساحرة من خلال اعتماد رسمة عيون مستوحاة من حقبة السبعينيات، حيث تم دمج الظلال البنية والدافئة بتقنية التمديد نحو الأطراف لإبراز العيون بشكل أكبر. كما أضيفت لمسات من الهايلايتر الفاتح عند عظمة الحاجب لإضاءة الملامح، مما منح المكياج لمسة راقية تناسب الأجواء الخريفية. في المقابل، تم اعتماد أحمر الشفاه النيود المات المائل إلى البني، إلى جانب المكياج الناعم بلمسات برونزية منحت البشرة دفئاً وتوهجاً في الوقت نفسه.

المكياج السموكي بلمسات شرقية في عرض زينة زكي

من عرض زينة زكي Zeena Zaki- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



أما المصممة العالمية زينة زكي Zeena Zaki، فاختارت أن تستوحي مكياجها من السحر العربي الكلاسيكي مع لمسات عصرية، حيث ظهرت العارضات بمكياج عيون مزيج بين الأسود والرمادي بتدرجات فاتحة تحت الحاجب عاكسة للضوء، مع تحديد قوي لمنبت الرموش والخط المائي للعين، إلى جانب طبقات الماسكرا المكثفة لإبراز النظرات. كما أضفى أحمر الشفاه النيود الوردي اللامع، لمسة من التوازن بين الجرأة والرقي. كذلك، تم اعتماد مكياج البشرة المصقول والمتألق بلمسة لامعة مع البلاش المشمشي البارز على الخدين.

صيحات تُناسب عاشقات المكياج الجريء

من عرض زينة زكي Zeena Zaki- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



هذه الصيحات الأربع التي طغت على منصات أسبوع الموضة في دبي لخريف وشتاء 2025 في أيامه الأولى، تؤكد أن مكياج العيون لا يزال العنصر الأساسي لإطلالة ملفتة ومميزة، وكلما ازداد حدة أبرز العيون بأسلوب قوي وجريء مع لمسة عصرية متفردة. فإذا كنتِ من عاشقات أساليب المكياج الجريئة، فاستلهمي من هذه العروض مكياجاً يعكس شخصيتكِ بأسلوب مبتكر وفريد.