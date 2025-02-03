مكياج وتسريحات شعر تألقت بها النجمات في حفل جوائز غرامي خلال السنوات الماضية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2025 01:31 مساءً - أيام قليلة تفصلنا عن حفل توزيع جوائز غرامي 2025 Grammy Awards في نسخته الـ 67، المقرر إقامته يوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025. هذا الحفل الحدث الأبرز في عالم الموسيقى، حيث يجتمع ألمع نجوم الموسيقى والغناء تحت سقف واحد، للاحتفاء بأفضل الأعمال الموسيقية لهذا العام. وعلى مر السنوات، لم تقتصر الأضواء على الفائزين فقط، بل خطفت النجمات الأنظار، وقد شهدت السجادة الحمراء منافسة قوية بين النجمات للظهور بالإطلالة الأقوى تأثيراً، فحفل جوائز غرامي Grammy Awards بدوراته السابقة أتاح المجال للإبهار واعتماد صيحات جمالية عصرية ومميزة، قد لا تتيحها مناسبات أخرى تفترض قواعد صارمة كحفل جوائز الأوسكار. سواء من حيث الأزياء الفاخرة أو صيحات المكياج العصرية، بدءاً من رسمات العيون مروراً بألوان المكياج وصولاً إلى أحمر الشفاه.

ومع اقتراب إقامة الحفل البارز، "الخليج 365" تستعرض صيحات جمالية تألقت بها النجمات في حفل جوائز غرامي خلال السنوات الماضية، تركت بصمة جمالية فريدة في عالم الجمال.

ليدي غاغا بمكياج سموكي أزرق وتسريحة كلاسيكية مع الغرة البف

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لفتت المغنية ليدي غاغا Lady Gaga الأنظار في حفل غرامي 2016، حيث تألقت بمكياج سموكي جريء، اعتمد على تظليل الجفون الثابتة والمتحركة بظلال عيون أزرق، مع الكحل الأسود على خط الجفون العلوية، والرموش الكثيفة والطويلة بالماسكرا. إلى جانب مكياج البشرة الموحد، وضربات خفيفة من البلاشر على عظمتي الوجنتين. أما أحمر الشفاه فاختارته باللون النيود. ونسقت مع مكياجها تسريحة شعر كلاسيكية مع الغرة البف المسحوبة إلى الوراء.

بيونسيه بمكياج سموكي ترابي وتسريحة مالسة

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في إطلالة ساحرة، تألقت النجمة بيونسيه Beyonce على السجادة الحمراء في حفل جوائز غرامي 2017 بنسخته الـ 79، حيث أطلت بفستان أحمر مكشوف عن الصدر، ونسقّت معه مكياجًا سموكيًا ترابيًا، اعتمد على تظليل الجفون الثابتة والمتحركة بتدرجات الظلال الترابية، إلى جانب تظليل خط الجفون المتحركة بتدرجات الظلال الأسود ممتداً حتى زاوية العين الخارجية، وتحديد العينين بخط من الكحل الأسود على طول خط منبت الرموش العلوية والسفلية، وتكثيف الرموش وتطويلها بالماسكرا. أما مكياج البشرة، فبدا موحداً، مع أحمر الشفاه النيود. وأنهت إطلالتها الخلابة بتسريحة مالسة، مع الفرق النصفي للغرة الطويلة المنسدلة على جانبي الوجه.

كيشا بأيلاينر مجنح وتسريحة مالسة

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من صيحات مكياج العيون، التي تألقت بها النجمات على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز غرامي 2018 بدورته الـ 60، صيحة الأيلاينر المجنح، التي اختارتها النجمة كيشا Kesha، لتبرز بها جمال عينيها، من خلال رسم خط بارز على طول خط الجفون المتحركة بأسلوب مجنح، وخط آخر على طول الجفون السفلية. إلى جانب تكثيف الرموش وتطويلها بالماسكرا. ونسقت مع مكياج عينيها مكياج بشرة نيود، وأحمر الشفاه النيود، مما عزز من جمالها. وزينت شعرها الأشقر الطويل بتسريحة شعر مالسة مع الفرق الوسطي للغرة الطويلة المنسدلة على طول شعرها.

كاسي موسغريفز بمكياج وردي ناعم وتسريحة ذيل الحصان المنخفضة

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من جهتها، اختارت كاسي موسغريفز Kacey Musgraves صيحة المكياج الناعم في حفل توزيع جوائز غرامي 2019 بدورته الـ 61، التي ارتكزت على تظليل الجفون العلوية بتدرجات ظلال وردية خافتة، وتحديد العينين برسم خط من الكحل الأسود على طول خط الجفون المتحركة، وتكثيف الرموش وتطويلها بالماسكرا. وبرزت عظمتي وجنتيها بالبلاشر الوردي، وأحمر الشفاه باللون الزهري الناعم. وأنهت إطلالتها بتسريحة شعر ذيل الحصان المنخفضة مع الغرة البف.

صوفي تيرنر بأحمر شفاه أرجواني جريء

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النجمة صوفي تيرنر Sophie Turner تألقت بإطلالة خلابة في حفل جوائز غرامي 2020، حيث اختارت مكياج الشفاه الجريء باللون الأرجواني الداكن، أما مكياج العيون والبشرة فقد اعتمدته باللون الوردي الناعم. في المقابل، اختارت تيرنر تسريحة الشعر المستقيم المنسدل على الظهر والكتفين. وقد كانت إطلالتها أنثوية وجذابة.

أوليفيا رودريغو بمكياج عيون بنفسجي وتسريحة شعر منسدلة

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بدورها تألقت النجمة أوليفيا رودريغو Olivia Rodrigo، في حفل جوائز غرامي في دورته الـ 64، بمكياج عيون براق باللون البنفسجي مع رسمة الأيلاينر الرفيع المسحوب على الجفون ويصل مجنحاً إلى الأعلى خارج العين، إلى جانب أحمر الشفاه الخوخي الغامق. كما تألقت بتسريحة الشعر المالس المنسدل مع الفرق النصفي.

شوشانا بين بمكياج نيود وتسريحة الكعكة الضخمة

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من ناحيتها، تألقت النجمة شوشانا بين Shoshana Bean في حفل جوائز غرامي 2021، بمكياج عيون ناعم ارتكز على ظلال العيون باللون النيود البني، مع الأيلاينر الأسود الرفيع الممتد على منبت الرموش، جنباً إلى جنب مع البلاشر الوردي وأحمر الشفاه النيود الوردي اللامع. إضافة إلى ذلك، اعتمدت تسريحة الكعكة الضخمة مع الغرة المشدودة بالكامل إلى الخلف.

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تايلور سويفت Taylor Swift بأحمر شفاه كرزي لامع وتسريحة ريترو جانبية

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أما في حفل جوائز غرامي 2024 بنسخته الـ 66، تألقت النجمة تايلور سويفت Taylor Swift، بإطلالة أنثوية جذابة؛ جاءت مرتكزة على مكياج عيون براق باللون الوردي الخافت، الذي استخدم على الجفن الثابت والمتحرك وكسرة العين، مع رسمة الأيلاينر المسحوب إلى خارج العين. ومكياج البشرة أتى مشرقاً للغاية، مع القليل من البلاشر البرونزي على أعلى الخدود؛ وبالنسبة إلى أحمر الشفاه فقد اعتُمد أحمر الشفاه اللامع باللون الأحمر الكرزي. ونسقت مع مكياجها تسريحة شعر ريترو جانبية.