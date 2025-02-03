في حفل جوائز غرامي 2025 إطلالات جمالية جذابة للنجمات.. استوحي أحدث الصيحات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2025 01:31 مساءً - توجّهت الأنظار إلى حفل توزيع جوائز غرامي 2025 Grammy Awards بنسخته الـ 67، الذي يُعدّ من أبرز المناسبات التي تجمع بين الفن والأناقة. وكعادته، لم يكن الحفل مجرد مناسبة لتكريم صنّاع الموسيقى والنجوم عن إنجازاتهم الفنية، بل تحوّل أيضاً إلى منصة لعرض أجمل صيحات المكياج وتسريحات الشعر، حيث تألقت النجمات بصيحات جمالية خطفت الأنظار على السجادة الحمراء.

تميّزت كثيرات من النجمات بمكياج البشرة المتوهجة الذي يمنح إشراقة طبيعية ومظهراً صحياً ومشرقاً. أما مكياج العيون، فقد برزت ظلال العيون بدرجات ذهبية وبرونزية، مما أضاف لمسات فاخرة تعكس أضواء السجادة الحمراء. لم تغب ألوان الشفاه الجريئة عن المشهد، حيث تألقت بعض النجمات بدرجات الأحمر العميق. في المقابل، اختارت نجمات أخريات ألوان النيود الراقية، التي تعكس الأنوثة والرقي بأسلوب ناعم ومتوازن. إلى جانب صيحات المكياج المتقن، اعتمدت النجمات تسريحات شعر متنوعة جمعت بين الفخامة والبساطة، من التسريحات المرفوعة إلى المموجة بأسلوب ويفي هوليوودي ناعم.

تابعي مع "الخليج 365" وتعرفي إلى أجمل صيحات مكياج وتسريحات شعر النجمات في حفل جوائز غرامي 2025. فما هي الإطلالة التي نالت إعجابكِ أكثر؟ شاركينا رأيكِ!

كريسي تيغن بمكياج خفيف وتسريحة الكاريه القصير

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العارضة كريسي تيغن Chrissy Teigen، اختارت إطلالة ناعمة جداً في حفل توزيع جوائز غرامي 2025، سواء لناحية المكياج أو تسريحة الشعر، حيث اعتمدت مكياجاً ناعماً ارتكز على البشرة المضيئة والمتوهجة والرموش الطويلة والكثيفة بالماسكرا، مع خط كحل ناعم على طول الجفن العلوي، وأحمر الشفاه النيود. واختارت لإكمال إطلالتها الأنيقة والناعمة، تسريحة شعر الكاريه القصير المستقيمة مع الغرة النصفية المسحوبة وراء الأذنين. فأتت تسريحتها متناغمة جداً مع إطلالتها، وبدت غاية في الأناقة.

مايلي سايرس بمكياج سموكي وردي وتسريحة مالسة مع الغرة الستارة

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في إطلالة خلابة، خطفت النجمة مايلي سايرس Miley Cyrus الأنظار على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز غرامي 2025، حيث أطلت بفستان أسود من الجلد بتصميم بلا أكمام، ونسقت معه مكياجاً سموكيًا، ارتكز على تظليل الجفون الثابتة بتدرجات الظلال الوردية، مع رسم خط أيلاينر أسود على طول خط الجفون المتحركة الى زاوية نهاية العين الخارجية بأسلوب مجنح، وتكثيف الرموش وتطويلها بالماسكرا. واختارت البلاشر البرونزي لإبراز عظمتي وجنتيها، وأحمر الشفاه النيود مع تحديد الشفاه بقلم محدد الشفاه بلون أغمق. وزينت شعرها الأشقر الطويل بتسريحة مالسة منسدلة على الأكتاف، مع اعتماد الغرة الستارة على الجبين.

تايلور سويفت بأحمر شفاه جريء وتسريحة مموجة

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استطاعت النجمة تايلور سويفت Taylor Swift أن تسرق الأضواء في حفل توزيع جوائز غرامي 2025، بإطلالتها بفستان قصير أحمر، ذي تصميم off shoulder، واختارت معه مكياجاً خفيفاً، ارتكز على تحديد العينين بالكحل الأسود، مع تكثيف وتطويل الرموش بالماسكرا. فيما اختارت أحمر الشفاه باللون الأحمر الجريء، مما عزز من إشراقة بشرتها ومنحها جاذبية خاصة. وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر مموجة بتموجات عريضة، والغرة الأمامية الستارة المنسدلة على الجبين، مع رفع خصلات شعر جانبية إلى خلف الأذنين. فبدت غاية في الجاذبية والجمال.

سانت فنسنت بمكياج ناعم وتسريحة ريترو منسدلة

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المغنية سانت فنسنت St. Vincent، بدورها تألقت في افتتاح حفل توزيع جوائز غرامي 2025 بدورته الـ 67، بإطلالة كلاسيكية، فلفتت الأنظار على السجادة الحمراء؛ حيث أطلت بفستان باللون الأسود، نسّقته مع مكياج عيون ناعم بدرجات محايدة قريبة إلى لون بشرتها، مع تحديد عينيها بخط ناعم من الكحل الأسود على طول منبت الجفون العلوية والسفلية، وتكثيف الرموش بضربات خفيفة من الماسكرا. أما أحمر الشفاه فجاء باللون الوردي المطفأ، فيما أتى مكياج البشرة كريمياً مضيئاً بتغطية متوسطة وبنغمات مشمشية مشرقة. واللافت كانت تسريحة شعرها الجذابة التي أبرزت من خلالها جمال شعرها الأسود الطويل؛ إذ اختارت تسريحة الريترو مع الفرق الوسطي للغرة.

كايلي كانترال بأيلاينر مجنح وتسريحة ويفي

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تألقت النجمة كايلي كانترال Kylie Cantrall على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز غرامي 2025، بإطلالة عصرية، نسقت معها مكياجاً أبرز جمال عينيها، ارتكز على تظليل الجفون الثابتة بتدرجات ظلال لونية هادئة، ورسم خط بارز من الأيلاينر الأسود على طول خط الجفون العلوية، وتكثيف الرموش وتطويلها بالماسكرا. هذا إلى جانب إبراز عظمتي الوجنتين ببلاشر وردي ناعم، وتزيين الشفاه بأحمر شفاه باللون المشمشي مع تحديد الشفاه بقلم محدد الشفاه. وأنهت إطلالتها بتسريحة شعر ويفي مموجة بتموجات عريضة، مع اعتماد الفرق الجانبي للغرة المنسدلة على الجنب.

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لاتو بمكياج نيود وتسريحة الكعكة العالية

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من ناحيتها، تألقت المغنية لاتو Latto في حفل جوائز غرامي 2025، بمكياج عيون ناعم ارتكز على ظلال العيون باللون النيود البني، مع الأيلاينر الأسود الرفيع الممتد على منبت الرموش، جنباً إلى جنب مع البلاشر البرونزي وأحمر الشفاه النيود المشمشي، وتحديد الشفاه بقلم محدد الشفاه بلون أغمق. واختارت تسريحة الكعكة الضخمة العالية مع الغرة المشدودة بالكامل إلى الخلف.

شاكيرا بمكياج ناعم بالكحل الأسود وتسريحة الكيرلي

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من جهتها، تألقت المغنية شاكيرا Shakira في حفل توزيع جوائز غرامي 2025، بفستان طويل من الدانتيل باللونين الأسود والبرتقالي، واختارت معه مكياجاً أبرز جمال عينيها، من خلال تطبيق خط من الكحل الأسود على طول خطي الجفون العلوية والسفلية، وتكثيف الرموش بالماسكرا. فيما برزت عظمتي وجنتيها بالبلاشر الخوخي، إلى جانب أحمر الشفاه الخوخي الخافت. أما تسريحة شعرها، فاعتمدتها بأسلوب الكيرلي المنسدل على الأكتاف بانسيابية، مع الفرق الوسطي للغرة الطويلة.

تشارلي إكس سي إكس بمكياج سموكي ترابي وتسريحة مموجة

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أما المغنية تشارلي إكس سي إكس Charli XCX، فقدت تألقت بإطلالة أنثوية كلاسيكية، حيث أطلت بفستان رمادي مصنوع من التول، ونسقت معه مكياجاً سموكيًا بظلال ترابية على الجفون الثابتة والمتحركة، وتحديد خط منبت الرموش العلوية والسفلية بالكحل الأسود، مما عزز من جمال نظرتها، إلى جانب تكثيف وتطويل الرموش بالماسكرا. فيما أتى مكياج البشرة موحداً، وأحمر الشفاه الوردي الخافت مع تحديد الشفاه بقلم محدد الشفاه. واختارت لقصة شعرها الكاريه، تسريحة مموجة بتموجات خفيفة.