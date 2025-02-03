أفكار مكياج يوم التأسيس السعودي.. اختاريه من وحي مدونات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2025 01:31 مساءً - تحتفل المملكة العربية السعودية في 22 فبراير من كل عام بيوم التأسيس السعودي الذي يعد مناسبة سنوية وطنية، تظهر فيها الكثير من النجمات ومدونات الموضة السعوديات بالزي السعودي التراثي الذي يجسد تاريخ المملكة وحضارتها، إلى جانب أساليب مكياج تليق بهذه المناسبة الوطنية.

لجهة مكياج يوم التأسيس السعودي هناك أفكار عديدة يمكن أن تعتمدها السيدات في هذا اليوم المميز كالمكياج التراثي والبدوي، الذي يعزّز من جمال وسحر عيني المرأة السعودية، ويسلّط الضوء على ملامحها الجذابة بأسلوب يتماشى مع الأجواء الاحتفالية الخاصة بهذه الذكرى الوطنية، التي تتجلى بها مشاعر الفخر والاعتزاز بجذور المملكة العربية السعودية الراسخة منذ عقود.

من جهة أخرى، يليق بيوم التأسيس السعودي أيضاً المكياج الناعم الذي تعتمده النساء اللواتي يملن إلى الإطلالات الكلاسيكية الناعمة، مع مكياج البشرة المخملي وأحمر الشفاه الترابي.

ولمناسبة يوم التأسيس السعودي 2024، نرصد لك من "الخليج 365" مجموعة أفكار مكياج ليوم التأسيس من وحي مدونات الموضة السعوديات.

مكياج سموكي بارز من يارا النملة

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يعد المكياج السموكي البارز من أكثر أساليب المكياج المناسبة ليوم التأسيس السعودي؛ حيث يليق بألوانه الداكنة البارزة بهذه المناسبة الوطنية، وإذا كنتِ ترغبين في الحصول على إطلالة جذابة في هذه المناسبة التراثية، ننصحك بمكياج مدونة الموضة والجمال يارا النملة التي تألقت بصيحة المكياج السموكي البارز احتفالاً بيوم التأسيس؛ حيث ارتكز على ظلال العيون السموكي المسحوبة إلى خارج العين، وأدمجتها مع الظلال الترابية عند طرف الجفن الخارجي وأسفل الجفن مع الكحل الأسود داخل العين وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، كما استخدمت الفاونديشن المخملي المناسب على لون بشرتها السمراء مع البلاش الترابي على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه النيود المات، هذا المكياج يليق بالنساء صاحبات العيون الواسعة.

مكياج وردي جذاب من لما العقيل

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وعلى طريقة مدونة الموضة والجمال لما العقيل، يمكنك التألق في يوم التأسيس السعودي بمكياج وردي جذاب يبرز ملامحك الجمالية ووجهك الدائري الناعم، عليك تطبيق ظلال العيون الوردية الفاقعة؛ لتغمر كامل جفن العين العلوي مع القليل من الظلال السموكي عند طرف الجفن الخارجي، وحددي رسمة العين من خلال الأيلاينر المسحوب إلى الخارج والكحل الأسود داخل العين وطبقات كثيفة من الماسكرا على الرموش المستعارة، كذلك يمكنك اعتماد مكياج البشرة الموحد مع البلاش الوردي البارز على تفاحة الخدين، وأحمر الشفاه الوردي المحدد بقلم الكونتور الناعم الذي يبرز جمال الشفتين. يليق هذا المكياج بيوم التأسيس السعودي ويناسب صاحبات العيون اللوزية.

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مكياج ناعم وخفيف من العنود بدر

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ومن أفكار مكياج يوم التأسيس السعودي التي تناسب الشابات صاحبات الذوق البسيط، مكياج مدونة الموضة والجمال العنود بدر التي اكتفت بالقليل من المكياج من خلال صيحة المكياج الناعم والخفيف الذي طبقته بظلال العيون الخفيفة فوق جفن العين المتحرك مع طبقات الماسكرا البارزة على الرموش، ومكياج البشرة المشرق المصقول بالبلاش الترابي الناعم على تفاحة الخدين، وأحمر الشفاه الغلوس الترابي المحدد بالكونتور. هذا المكياج يناسب الشابات صاحبات المكياج الناعم المشرق بعيداً عن الألوان الصارخة والداكنة.

مكياج كلاسيكي أنيق من غالية المحمودي

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وإذا كنت تفضلين صيحة الأيلاينر المجنح في يوم التأسيس السعودي مع أحمر الشفاه باللون الأحمر الفاقع، يمكنك اختيار مكياج مدونة الموضة والجمال غالية المحمودي، التي طبقت هذه الصيحة من خلال ظلال العيون الذهبية البراقة فوق جفن العين المتحرك بالكامل مع خط الأيلاينر المجنح إلى خارج جفن العين العلوي والظلال السموكي عند طرف الجفن مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، واعتمدت مكياج البشرة الموحد والمخملي مع البلاش الوردي البارز على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه باللون الأحمر الفاقع الذي برز جمال شفتيها. ويناسب هذا المكياج صاحبات الملامح البارزة.

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مكياج ترابي ناعم من سوسن القاضي

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ومن أكثر أفكار المكياج المناسب ليوم التأسيس السعودي صيحة المكياج الترابي الذي يجسد تراب وأرض المملكة، ويمكن تطبيقه على طريقة مدونة الموضة والجمال سوسن القاضي التي تألقت به من خلال ظلال العيون الترابية فوق جفن العين العلوي مع خط الأيلاينر الناعم المسحوب إلى خارج العين والمحدد لرسمتها وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش المستعارة، ومكياج البشرة المخملي الموحد مع البلاش الترابي على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه البني اللامع والمحدد بالكونتور، يناسب هذا المكياج كافة أشكال الوجه ويليق بكل الأذواق.