قبل انطلاق أسبوع العطور في جدة.. كيف تختارين العطر المناسب لشخصيتك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2025 01:31 مساءً - يعدّ أسبوع العطور في جدة 2025، واحداً من أبرز الفعاليات التي تجمع عشاق العطور وأرقى العلامات التجارية العالمية والمحلية في تجربة حسية فريدة، تمزج بين التراث والابتكار. هذا الحدث المميز ليس مجرد معرض للعطور، بل فرصة لاكتشاف أحدث الإصدارات العطرية واستعراض أجود المكونات الفاخرة، والتعرف على تاريخ العطور، وفنون صناعتها، وأيضاً فرصة لاختيار العطر الذي يعبر عن شخصيتك بأفضل طريقة، سواء كنتِ تفضلين العطور الشرقية الدافئة، أو الزهرية الناعمة، أو العطور الخشبية العميقة، فإن فهم تركيبة العطور وكيفية تفاعلها مع بشرتك سيساعدك على اتخاذ القرار المثالي.

ولمناسبة انطلاق أسبوع العطور في جدة، الذي يستمر من 6 الى 14 فبراير، ترشدك "الخليج 365" إلى أفضل النصائح لاختيار العطر المناسب لشخصيتك، لضمان تجربة عطرية فريدة تعكس هويتك وتترك انبطاعاً في الذاكرة لا ينسى.

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4 طرق لاختيار عطرك المناسب

عطر نسائي فاخر

يعتمد اختيار العطور المثالية على شخصيتك، وتفضيلاتك، والمناسبة التي ستستعملين فيها العطر. لا تترددي في تجربة عدة أنواع قبل الاستقرار على عطرك المميز، حيث كل عطر يتكون من مزيج من النفحات العطرية التي تمنحه طابعه الفريد. لذا، من المهم معرفة المكونات التي تروق لك، لتختاري رائحة تناسب طبيعتك وأسلوبك.

1.حددي شخصيتك وأسلوبك

للمرأة الرومانسية: إذا أنت صاحبة شخصية رومانسية حالمة، تناسبك عطور تعكس أنوثتك، ورقتك. مثل العطور الناعمة التي تجمع بين الزهور والفواكه والمسك، حيث تضفي لمسة دافئة وجذابة. ومن أهم مكوناتها:

الورود البيضاء والورد الجوري: تضفي إحساساً بالرقة والجاذبية.

الفانيليا والمسك الأبيض: تمنح لمسة دافئة وحسية تدوم طويلًا.

الفواكه الناعمة مثل الخوخ والتوت: تضفي انتعاشًا أنثوياً ناعماً.

الزهور الشرقية مثل الياسمين وزهرة البرتقال: تمنح العطر عمقاً خاصاً.

للمرأة القوية والجريئة: إذا كنتِ تمتلكين شخصية جريئة وواثقة، فأنتِ بحاجة إلى عطور بنفحات عميقة ومكثفة تعكس حضورك القوي وجاذبيتك الفريدة، مثل العطور الشرقية الحسية، ونغمات العطور الخشبية الجريئة، ولمسات التوابل الدافئة التي تضفي طابعاً خاصاً. ومن أبرز المكونات التي تعكس قوة شخصيتك وجرأتها هي:

العود والعنبر: يمنحانك جاذبية لا تقاوم.

الأخشاب الدافئة مثل الصندل والباتشولي: تمنح العطر طابعاً قوياً ومميزاً.

التوابل الشرقية مثل الزعفران والفلفل الأسود: تضفي لمسة عميقة تعكس قوة شخصيتكِ.

المسك والفانيليا الداكنة: يمنحان العطر ثباتاً وأناقة فريدة.

للمرأة العفوية والطبيعية: إذا كنتِ تتمتعين بشخصية عفوية وطبيعية، فيناسبك عطر خفيف، ناعم، ومنعش يعكس روحك الحرة وجمالك البسيط. تميل هذه الشخصية إلى العطور المنعشة التي تحتوي على مزيج من الروائح الطبيعية مثل الحمضيات، والأزهار الخفيفة، والأخشاب الناعمة، مما تعزز إحساسك بالنقاء والحيوية. العطور المثالية لكِ تتميز بالخفة والانتعاش، وتعتمد على نفحات منعشة وطبيعية مثل:

الحمضيات مثل البرتقال والليمون والجريب فروت: تعزز الاحساس بالحيوية والانتعاش.

الأزهار الناعمة مثل زهرة البرتقال واللافندر والورد الأبيض: تعكس أنوثة طبيعية هادئة.

النغمات العشبية مثل النعناع وإكليل الجبل والشاي الأخضر: تمنح لمسة نقية ومنعشة.

الأخشاب الخفيفة مثل خشب الأرز والمسك الأبيض: تضفي على العطر دفئاً ناعماً وخفيفاً.

2. اختبري العطر على بشرتك

لا تتسرّعي في اختيار العطر. كل عطر يتفاعل بطريقة مختلفة مع البشرة، لذا يفضل تجربة العطر مباشرة على المعصم، والانتظار لبضعة دقائق حتى تتفاعل مكوناته مع بشرتك وتتعرفي على تطور الرائحة بمرور الوقت.

3. اختاري العطر وفقاً لمناسباتك

تختلف العطور في تركيباتها وكثافتها، مما يجعل اختيار العطر المناسب لكل مناسبة أمراً مهماً، للحصول على التأثير المثالي. احرصي على اختيار العطور الخفيفة والمنعشة للصباح والعمل، والعطور الدافئة والجريئة للسهرات، والعطور الناعمة والرومانسية للمواعيد الرومانسية. إليك أفضل الخيارات:

نفحات عطرية مناسبة للعمل

الروائح الزهرية الناعمة مثل الياسمين، وزهرة البرتقال.

النغمات الخشبية الخفيفة مثل خشب الصندل، والمسك الأبيض.

نغمات خفيفة تدوم طويلاً دون أن تكون طاغية.

نفحات عطرية مناسبة للسهرات

نغمات شرقية دافئة مثل العنبر، والعود، والفانيليا.

روائح زهرية مكثفة مثل الورد الدمشقي، والياسمين الليلي.

لمسات توابل مثل الزعفران والفلفل الوردي، لإضافة لمسة فخامة.

نفحات عطرية مناسبة للصباح

نغمات حمضية مثل الليمون، والجريب فروت، لإحساس منعش.

نفحات الأزهار الخفيفة مثل اللافندر، وزهرة البرتقال.

الروائح العشبية مثل الشاي الأخضر، والنعناع.

نفحات عطرية مناسبة للمناسبات الرومانسية

نغمات الزهور الناعمة مثل الورد الجوري، وزهور البرتقال.

نفحات المسك الأبيض، والفانيليا، لإضفاء لمسة دافئة.

لمسات الفواكه الناعمة مثل التوت، والخوخ، لتعزيز الأنوثة.

4. تعرفي على تركيز العطر

يعدّ فهم تركيز العطر من الأمور الضرورية لاختيار العطر الذي يتناسب مع شخصيتك والمناسبة التي ستستخدمينه فيها، لضمان تجربة عطرية طويلة الأمد ومميزة. عادةً، يتم تحديد تركيز العطر بناءً على نسبة زيوت العطر المضافة إلى الكحول الطبية والماء، وكلما زاد التركيز، زادت قوة العطر وثباته. هناك عدة أنواع من التركيزات تتراوح بين الخفيفة والعميقة، مما يتيح لك اختيار الأنسب لك.

أو دو تواليت (Eau de Toilette): خفيف ومنعش، مناسب للاستخدام اليومي.

أو دو بارفان (Eau de Parfum): أكثر تركيزاً وثباتاً يدوم لساعات طويلة.

بارفان (Parfum): الأقوى من حيث التركيز، ويمنحك حضوراً فاخراً يدوم طوال اليوم.

ما رأيك التعرف إلى أسبوع العطور في جدة ينطلق في فبراير ويسلط الضوء على عالم الفنون العطرية

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