في يوم ميلادها... صيحات جمالية عصرية للشابات من ماريتا الحلاني

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2025 01:30 مساءً - في كل إطلالة لها، تثبت ماريتا الحلاني أنها ليست مجرد فنانة موهوبة، بل أيقونة جمالية تخطف الأنظار بأسلوبها العصري والراقي، وتلهم الشابات من بنات جيلها أجمل الأفكار الجمالية سواء لجهة المكياج أو تسريحات الشعر، ومع احتفالها بيوم ميلادها الذي يصادف 1 فبراير، نسلط الضوء على أبرز الصيحات الجمالية التي اعتمدتها ماريتا الحلاني، من المكياج الناعم والجريء إلى تسريحات الشعر الأنيقة والعصرية، المرفوعة والمنسدلة، فقد تنوعت خياراتها بين الإطلالات الطبيعية والمشرقة واللمسات الجريئة التي تعكس شخصيتها العفوية والجذابة.

مكياج وردي داكن مع تسريحة الشعر المالس

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في واحدة من أجمل إطلالاتها وتحديداً في حفل 2024 Joy Awards، تألقت ماريتا الحلاني على السجادة الخزامية بفستان أسود براق، نسقت معه مكياجاً وردياً داكناً ارتكز على ظلال العيون الوردية البارزة فوق جفن العين المتحرك وأدمجتها مع الظلال السموكي عند طرف الجفن الخارجي مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش المستعارة، واختارت الفاونديشن المخملي الناعم على بشرتها البيضاء مع البلاش الوردي البارز على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الغلوسي الأحمر الداكن المحدد بالكونتور الأحمر، كذلك اختارت تسريحة الشعر المالس بالفرق الوسطي للغرة المصقولة المسرحة خلف الأذنين.

مكياج نيود جذاب مع تسريحة الشعر الويفي

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ومن أجمل اختيارات ماريتا الحلاني الجمالية التي تلهم الشابات بنعومتها وجاذبيتها، صيحة المكياج النيود الذي طبقته في إحدى حفلاتها الغنائية، حيث اعتمدت ظلال العيون النيود على كامل الجفن المتحرك للعين مع خط الأيلاينر المحدد لرسمة العين وطبقات الماسكرا الكثيفة والبارزة، واختارت مكياج البشرة الموحد والمشرق مع البلاش الترابي الناعم على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه النيود المحدد بالكونتور الكراميل، وأكملت جمال إطلالتها بتسريحة الشعر الويفي المنسدل على الأكتاف مع الفرق الوسطي للغرة.

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مكياج زهري خفيف مع تسريحة ذيل الحصان المنخفضة

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وفي إحدى مقابلاتها الإعلامية، تألقت ماريتا الحلاني بإطلالة الجمبسوت الأبيض الذي نسقت معه مكياجاً زهرياً خفيفاً أبرزت من خلاله نعومة ملامحها ووجهها الدائري، فاختارت القليل من ظلال العيون الزهرية الخافتة فوق جفن العين العلوي مع الماسكرا الناعمة على الرموش، والفاونديشن المناسب للون بشرتها البيضاء مع البلاش الزهري الخفيف على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الزهري الغلوسي، كذلك اختارت تسريحة ذيل الحصان المنخفضة مع الفرق الوسطي للغرة.

مكياج سموكي ناعم مع تسريحة الضفيرة الجانبية

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ومن الصيحات الجمالية التي اختارتها ماريتا الحلاني والتي تناسب الشابات، صيحة المكياج السموكي الناعم الذي ارتكز على ظلال العيون السموكي الناعمة فوق جفن العين المتحرك بالكامل مع الكحل الأسود في قلب العين وطبقات الماسكرا الناعمة على الرموش، والفاونديشن المخملي الموحد على البشرة وأحمر الشفاه النيود المحدد بالكونتور الكراميل، ومما زاد من نعومة إطلالتها تسريحة الضفيرة الجانبية الرفيعة مع الغرة الوسطية الويفي المنسدلة على جانبي الوجه.

مكياج زهري ناعم مع تسريحة كعكة الباليرينا

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وباختيار ناعم يلهم الشابات وإطلالة بسيطة نابضة بالحياة، اختارت ماريتا الحلاني مكياجاً زهرياً ناعماً ارتكز على ظلال العيون الزهرية فوق الجفن العلوي للعين مع طبقات الماسكرا الخفيفة على الرموش، ومكياج البشرة الطبيعي الموحد مع البلاش الزهري الخفيف على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الزهري المات، كذلك اختارت تسريحة الباليرينا المصقولة مع الفرق الوسطي للغرة.

مكياج زهري جذاب مع تسريحة الشعر نصف المرفوع

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وبإطلالة زهرية ملفتة تميزت بالريش على الصدر، تألقت ماريتا الحلاني في إحدى المناسبات بفستان ناعم مكشوف الكتفين نسقت معه مكياجاً زهرياً جذاباً اختارت فيه الظلال الزهرية فوق الجفن المتحرك للعين مع طبقات الماسكرا البارزة على الرموش، وبدت بشرتها مخملية وناعمة بالفاونديشن المناسب لها إلى جانب أحمر الشفاه الزهري المحدد بالكونتور، ونسقت مع مكياجها تسريحة الشعر نصف المرفوع الويفي مع خصل الغرة المنسدلة على جانبي الوجه.

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مكياج ترابي بارز مع تسريحة الشعر الويفي

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وباختيار مثالي لها، اعتمدت ماريتا الحلاني صيحة المكياج الترابي البارز لرسمة العين، حيث طبقت ظلال العيون الترابية المسحوبة فوق الجفن المتحرك مع خط الأيلاينر مع منبت جفن العين العلوي وطبقات الماسكرا البارزة، وتألقت بالفاونديشن البرونزي الناعم مع البلاش الترابي المشرق على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الترابي المحدد بالكونتور البني، كذلك اختارت تسريحة الشعر الويفي المنسدل على الأكتاف مع الفرق الوسطي للغرة.