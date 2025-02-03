في يوم ميلادها.. عادات جماليّة من وحي شاكيرا لمظهر طبيعي مشرق

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2025 01:30 مساءً - تُعد النجمة العالمية شاكيرا من أكثر النجمات العالميات اللاتي يتمتعن بجمال طبيعي وجاذبية استثنائية، حيث تألقت على مدار السنوات بإطلالات ساحرة تعكس شخصيتها الحيوية وعفويتها. وقد عرفها الجميع بشعرها الكيرلي الطبيعي الأشقر، الذي غالباً ما تتركه منسدلاً على ظهرها، وببشرتها المشرقة دائماً، وابتعادها غالباً عن تطبيق المكياج إلا بحده الأدنى، ما جعلها مصدر إلهام لكثيرات من النجمات عاشقات الجمال الطبيعي، لا سيما أنها أصبحت مثالاً للجمال الطبيعي الذي يجمع بين العناية البسيطة والأناقة العفوية، إذ إنها تتبنى أسلوباً يوازن بين الاهتمام بجمالها من الداخل والخارج.

في يوم ميلادها الذي يصادف يوم 2 فبراير، نسلط الضوء على بعض العادات الجمالية التي تتبعها شاكيرا للحفاظ على بشرتها المشرقة، وشعرها الكيرلي الصحي، وإطلالتها المتجددة دوماً، ومكياجها البسيط دائماً.

عناية يومية بالبشرة

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دائماً ما تخطف شاكيرا الأنظار ببشرتها المشرقة التي تعكس العناية الفائقة والروتين الجمالي البسيط والمُتقن الذي تتبعه، فبشرتها تتميز بإشراقتها الطبيعية وصحتها، ويعود ذلك إلى التزامها بروتين عناية بسيط وفعّال. فهي تركز على التنظيف العميق باستخدام غسول لطيف لإزالة الشوائب، كما تحرص على ترطيب بشرتها يومياً للحفاظ على نعومتها ونضارتها. بالإضافة إلى ذلك، لا تستغني عن واقي الشمس لحماية بشرتها من التصبغات وأضرار الأشعة فوق البنفسجية.

أسرار شعرها الكيرلي الصحي

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لطالما ألهمت إطلالات شاكيرا كثيرات من النساء، لا سيما عاشقات الجمال الطبيعي، حيث أصبحت تموجات شعرها الناعمة بصمتها الخاصة التي تحاول الكثيرات تقليدها. إذ يُعد شعر شاكيرا المتموج من أبرز علامات جمالها، وتحرص على العناية به باستخدام زيوت طبيعية مثل زيت الأرغان وجوز الهند لمنحه الترطيب والتغذية اللازمة. كما تتجنب استخدام أدوات التصفيف الحرارية بشكل مفرط، وتعتمد على تجفيفه بالهواء الطبيعي للحفاظ على تموجاته الحيوية.

مكياج ناعم يعكس شخصيتها العفوية

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تفضل شاكيرا المكياج البسيط الذي يبرز ملامحها الطبيعية، حيث تعتمد غالباً على كريم أساس خفيف يمنحها تغطية ناعمة، إلى جانب لمسات من البرونزر لإضفاء الدفء على بشرتها. كما تميل إلى اختيار ظلال عيون بألوان ترابية مع لمسات من الماسكرا لتحديد عينيها بطريقة أنيقة من دون مبالغة. أما الشفاه، فهي تفضل الألوان الوردية والنيود التي تعزز مظهرها الطبيعي.

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نظام غذائي صحي يعزز جمالها

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من المعروف أن العناية بالجمال لا تقتصر فقط على المنتجات الجمالية فقط، حتى لو كانت من أشهر الماركات العالمية، وهو ما يدفع شاكيرا إلى الاعتناء بصحة بشرتها وشعرها من الداخل، عبر اتباع نظام غذائي متوازن غني بالخضروات والفواكه يمد شعرها وبشرتها بالمواد المغذية، وتشرب كميات وفيرة من الماء للحفاظ على ترطيب بشرتها وحيويتها. كما تتجنب الأطعمة المصنعة والسكريات الزائدة للحفاظ على بشرتها صافية وأكثر حيوية وشباباً.

الرياضة للحفاظ على رشاقتها وتألقها

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تُعرف شاكيرا بحبها للرياضة والرقص، حيث تُعتبر ممارسة التمارين البدنية جزءاً أساسياً من روتين حياتها اليومي. فتحرص على أداء تمارين متنوعة مثل البيلاتس، تمارين القوة، والرقص اللاتيني، ما يساعدها في الحفاظ على قوامها المشدود وحيويتها الدائمة، وينعكس على بشرتها تورداً طبيعياً وحيوية وإشراقاً.

العناية بالأظافر بأسلوب بسيط

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رغم عشقها للإطلالات الطبيعية، إلا أن شاكيرا تولي أظافرها عناية خاصة للحفاظ على شكلها وجمال مظهرها وصحتها، من خلال ترطيبها بشكل مستمر واستخدام مقويات الأظافر لتعزيز قوتها. وغالباً ما تفضل طلاء الأظافر بألوان ناعمة مثل الوردي الفاتح أو درجات النيود، لتتماشى مع إطلالاتها وأساليب مكياجها البسيطة.

شاكيرا نجمة الجمال الطبيعي

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سواء كنتِ من عاشقات أسلوب شاكيرا أو تبحثين عن عادات جمالية بسيطة وفعالة، خصوصاً أن البساطة في المكياج والعناية الطبيعية أصبحا من أبرز توجهات الجمال في 2025، لا شك في أن اعتماد هذه الخطوات في روتينك الجمالي سيضفي لمسة من الإشراقة والحيوية على إطلالتكِ تماماً كما تفعل شاكيرا منذ سنوات، فمن خلال التزامها بروتين جمالي بسيط وفعال، استطاعت الحفاظ على إطلالتها الساحرة عبر السنين. وفي يوم ميلادها، يمكنك استلهام بعض عاداتها الجمالية للحفاظ على بشرة صحية، شعر لامع، ولياقة بدنية تعكس الطاقة والحيوية.