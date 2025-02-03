صيحات جمالية من عرض محمد آشي في أسبوع الهوت كوتور.. سحر الجمال والفخامة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2025 01:30 مساءً - في عرض ساحر يعكس الفخامة والرقي ويجسد رؤيته الفريدة للجمال، خطف محمد آشي الأنظار خلال أسبوع الهوت كوتور في باريس لموسم ربيع وصيف 2025 بيومه الرابع، ليس فقط بتصاميمه المبهرة، بل أيضاً بصيحات جمالية متقنة تألقت بها العارضات، أضافت بُعداً جمالياً درامياً وأنيقاً للإطلالات؛ إذ اعتمد تسريحة الكعكة العالية المصقولة مع الغرة اللامعة بأسلوب أنيق؛ منح العارضات لمسة ملكية متناسقة مع روح تصاميمه، فيما تنوع المكياج السموكي الذي اختاره بين درجات مختلفة، لا سيّما درجات البني الدافئة؛ ليعكس طابعاً عصرياً مشحوناً بالغموض والجاذبية. وبهذه التفاصيل التي طغت على عرضه، قدّم آشي رؤية جمالية متكاملة؛ جمعت بين الجرأة والكلاسيكية بأسلوب استثنائي.

وفيما يلي، نرصد لك التفاصيل الجمالية في عرض المصمم السعودي العالمي محمد آشي في اليوم الرابع لأسبوع الهوت كوتور في باريس 2025، فشاركينا رأيك بها.

تسريحة الكعكة العالية المصقولة ..عنوان الأناقة والفخامة

من عرض محمد آشي Mohamad Ashi- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



لفتت تسريحة الكعكة العالية المصقولة الأنظار خلال عرض المصمم محمد آشي، حيث اعتمدها بأسلوب يعكس الفخامة والبساطة في آنٍ واحد. جاءت هذه التسريحة بأسلوب مشدود وناعم، مع الغرة المبللة أحياناً بشكل مصقول جداً، مما أضفى على العارضات لمسة ملكية متناسقة مع الطابع الأنيق لأزيائه، وقد عززت هذه التسريحة ملامح الوجه وأبرزت جمال العيون والمكياج القوي، مما جعلها الخيار المثالي لإكمال الإطلالة الفاخرة.

مكياج سموكي بدرجات البني المتنوعة .. جرأة وأنوثة

من عرض محمد آشي Mohamad Ashi-- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



أما بالنسبة إلى المكياج، فقد اعتمد المصمم محمد آشي في عرضه الراقي، خلال أسبوع الهوت كوتور الباريسي 2025، المكياج السموكي البارز بلمسات متجددة؛ أضفت الجرأة على وجه العارضات، حيث طُبقت ظلال العيون الدخانية على كامل العين وامتدت حتى الحاجبين، وأتت مسحوبة إلى خارج العين، بأسلوب بارز غير متناسق يتّسم بالحدة. وقد تنوع المكياج السموكي بين درجات البني المتعددة، لا سيما البني المحمر، ما أضفى عمقاً وغموضاً على إطلالات العارضات. وتميز المكياج أيضاً بلمسات من الكحل الأبيض داخل العين، وطبقات عدة من الماسكرا عززت من جمال حدة السموكي القوي.

أما البشرة، فجاءت ذات مظهر ناعم ومات، حيث تم تطبيق كريم أساس بلمسة خفيفة لتحقيق تغطية موحّدة، كما تم إبراز عظمة الأنف والخدين بالهايلايتر الخفيف المات؛ لإضافة بعض الأبعاد إلى ملامح الوجه.

فيما اعتُمد مكياج الشفاه الطبيعي باستخدام ملمع الشفاه بدرجة اللون البيج الفاتح جداً؛ لإضفاء التوازن على المكياج عموماً.

وإلى جانب المكياج السموكي القوي، اعتُمدت الحواجب الطبيعية وغير المحددة بشدة، حيث تم التركيز على المظهر الطبيعي باستخدام لون قريب من الشعر من دون رسم بارز.

في هذا السياق، يمكنك مشاهدة محمد آشي في أسبوع الهوت كوتور في باريس: المخمل في الصيف بأسلوب فريد

تناغم مثالي بين المكياج وتسريحة الشعر

من عرض محمد آشي Mohamad Ashi - مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



ما جعل إطلالات العارضات في عرض محمد آشي مميزة هو التناغم المثالي بين المكياج وتسريحة الشعر، فقد أكملت تسريحة الكعكة العالية المصقولة جمال المكياج السموكي وأبرزت ملامح الوجه، مما خلق توازناً بين القوة والنعومة في آن واحد، عاكساً هوية العرض التي تمزج بين الجرأة والكلاسيكية.

لماذا تُعد هذه الصيحات الجمالية التي اعتمدها محمد آشي مصدر إلهام؟

من عرض محمد آشي Mohamad Ashi - مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



تمثل تسريحة الكعكة العالية المصقولة والمكياج السموكي بدرجاته المختلفة -وهما الصيحتان البارزتان في عرض المصمم محمد آشي- اتجاهاً جمالياً مثالياً للمناسبات الفاخرة، حيث يجمع بين الرقي والحداثة، كما أن اعتماد آشي لهذه الصيحات يثبت أنها ليست مجرد موضة عابرة، بل أسلوب يعزز الأنوثة ويضيف لمسة من التميز والفخامة لكل إطلالة.

محمد آشي صانع الإبداع

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مرة أخرى، يثبت محمد آشي أنه ليس مجرد مصمم أزياء، بل صانع إبداع شامل يمتد إلى أدق التفاصيل الجمالية، فقد استطاع أن يخلق توازناً مثالياً بين الأناقة والبساطة، وبين الجرأة والرقي؛ ليزين أسبوع الهوت كوتور في باريس لموسم ربيع وصيف 2025؛ بعرض استثنائي أسر القلوب، ووضع بصمة لا تُنسى في عالم الجمال والموضة.