مشروب طبيعي لإنقاص الوزن بشكل سريع.. احذر تناوله على الريق

القاهرة - سمر حسين - صحة

مشروب طبيعي يعالج مشكلة السمنة بشكل سريع وفعال، ويشمل فوائد ونتائج ناجحة بالفعل، إذ يؤدي إلى خسارة كبيرة في الوزن، ولكن هناك تحذيرا من تناوله على الريق، فماذا تعرف عنه؟

مشروب طبيعي ينقص الوزن بشكل سريع

وذهب الموقع الصحي العالمي verywellhealth، بالنصيحة بتناول مشروب «مونجارو الطبيعي»، نسبة إلى اسم حقن التخسيس الشهيرة، الذي يتكون عمومًا من الماء والليمون والعسل والزنجبيل.

ويذهب الباحثون بإن هذا المشروب يمكن أن يؤدي إلى خسارة كبيرة في الوزن، مثل عقار مونجارو القابل للحقن، والذي تمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA) للمساعدة في إدارة نسبة السكر في الدم لدى المرضى المصابين بداء السكري من النوع 2 ويرتبط أيضًا بخسارة كبيرة في الوزن.

لماذا يحظى مشروب مونجارو الطبيعي بشعبية كبيرة الآن؟

وقالت سامانثا سناشال، أخصائية التغذية في مركز ويكسنر الطبي بجامعة ولاية أوهايو، إن مشروب مونجارو الطبيعي يعد أيضًا بأن يكون حلاً سريعًا، وهو أمر جذاب، مما يزيد من شعبيته.

وأضافت سناشال لـ Verywell: «إنه سهل، وبأسعار معقولة، وليس مذاقه سيئًا للغاية، ومع ذلك، نادرًا ما تكون اتجاهات الإصلاح السريع هي الحل لأي مشكلة صحية، إذ يتطلب الأمر جهداً متواصلاً وانضباطاً ونهجاً شاملاً للصحة».

هل يمكن لمشروب المونجارو الطبيعي أن يساعد في إنقاص الوزن؟

بحسب الموقع الطبي، الحقيقة هي أن المونجارو الطبيعي قد يساعد في إنقاص الوزن، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يحقق نفس النتائج الخاصة بالأدوية، بمعنى إنه سيكون تأثيره متواضعا على الأكثر، فاستخدام هذا المشروب كبديل لوجبة كاملة ليس أمرًا مستدامًا.

كما أنه خال تمامًا من الكثير من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها جسمنا، مثل البروتين والدهون وبعض الفيتامينات والمعادن.

من جانبها، علقت الدكتورة ضحى عبده، أستاذ كمياء حيوية التغذية بالمركز القومي للبحوث، لـ «الوطن» على المشروب المكون من الزنجبيل، والعسل والليمون، مؤكدة أنه جميع فوائده صحية، وتساعد على الحرق، وخاصة الزنجبيل لأنه حارق للدهون، ومفيد لعملية الهضم، كما إن العسل يحتوي على آثار من المعادن والفوائد الطبية، ويوفر الليمون فيتامين سي الإضافي: «المشروب حارق وبيعلي عملية الإيض في الجسم، لكن كفاية كوب أو اتنين في نهاية ونص اليوم».

وحذرت الطبيبة من تناوله على الريق، إذ يعد من مهيجات المعدة للكثير، ما يسبب الحساسية والقرح.