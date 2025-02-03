الامارات | اليابان تطلق قمرا صناعيا لتحديد المواقع الجغرافية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اليابان إطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا لينضم بذلك إلى النسخة الخاصة من نظام تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أنه تم إطلاق الصاروخ "إتش3" الذي يحمل القمر الصناعي "ميشيبيكي" من مركز "تانيجاشيما" الفضائي بمحافظة "كاجوشيما" جنوب غرب اليابان في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي لليابان.

وأشارت إلى أن القمر الصناعي انفصل عن مركبة الإطلاق بعد حوالي 30 دقيقة من الإقلاع.

وتعتزم الحكومة اليابانية زيادة عدد الأقمار الصناعية في نظام تحديد المواقع الخاص بها إلى سبعة؛ إذ تعتبر أن استكمال المشروع سيمكن من توفير معلومات تحديد المواقع دون الاعتماد على الأقمار الصناعية الأجنبية.