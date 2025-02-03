«الصحة العالمية» تحذر من انتشار مرض مميت.. ما أعراض فيروس السودان؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

عاودت منظمة الصحة العالمية مُجددًا توجيه تحذيراتها للحد والوقاية من فيروس السودان المميت، وذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة الأوغندية، عن وفاة ممرض في العاصمة كامبالا إثر إصابته بفيروس الإيبولا السوداني.

وقالت وزارة الصحة الأوغندية، إن الممرض المتوفى يبلغ من العمر 32 عاماً، ويعمل في مستشفى ملاغو الوطني، وكانت ظهرت عليه الحمى الشديدة، إلا أن تدهورت حالته الصحية بشكل سريع، وفشلت أعضاء جسمه المتعددة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

ما هو مرض فيروس السودان؟

بحسب ما ذكرت منظمة الصحة العالمية، فيروس السودان هو مرض خطير ومميت، يصيب البشر وغيرهم من الرئيسيات ويحدث بسبب فيروس أورثويبولا فيروس سودانينس (إيبولا السودان)، وهو نوع فيروسي ينتمي إلى نفس جنس الفيروس المسبب لمرض فيروس الإيبولا.

وتكمن الخطورة إنه لا توجد علاجات أو لقاحات معتمدة لفيروس السودان، لكن هناك علاجات تقلل بشكل كبير من الوفيات الناجمة عن المرض.

منظمة الصحة تحد من مخاطر فيروس السودان

وخلال الساعات الماضية، أكدت منظمة الصحة العالمية، إنها تنسق مع المطورين لنشر لقاحات مرشحة كإضافة إلى التدابيرالصحية العامة الأخرى، ومن المقرر نشر اللقاحات بمجرد الحصول على جميع الموافقات الإدارية والتنظيمية.

الجدير بالذكر إنه يوجد ثلاثة لقاحات مرشحة أبرزها من «معهد سابين، وجامعة أكسفورد، ومعهد SII، ولقاح ميرك الذي تم التبرع به للمبادرة الدولية للقاحات والتطعيم» والتي بالفعل نظرت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الأوغندية في تجربتها ضد فيروس الإيبولا السوداني، وهي في مراحل مختلفة من التطوير.

أعراض فيروس السودان

بحسب منظمة الصحة العالمية، فإن أعراض فيروس السودان تكون مفاجئة وتشمل الآتي:

الحمى

التعب

آلام العضلات

الصداع

التهاب الحلق الذي يليه في وقت لاحق القيء

الإسهال

الطفح الجلدي

أعراض ضعف وظائف الكلى والكبد

نزيف داخلي وخارجي (على سبيل المثال، نزيف في اللثة أو دم في البراز).

التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس السودان

تعزيز إجراء الاختبارات

الوقاية من العدوى ومكافحتها مثل المعدات الوقائية الشخصية للعاملين الصحيين وغيرهم

تكثيف حملات التوعية العامة وعلى رأسها عمليات الدفن الآمن والكريم لأي حالة وفاة مرتبطة بالإيبولا.